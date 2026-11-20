La devolución de Germán Martitegui terminó de ponerle un cierre al episodio. "Era una prueba para ver si estabas atento, evidentemente no", comentó el chef, dejando en evidencia el descuido del cantante.

Más tarde, en su entrevista individual, Luck Ra intentó explicar cómo había llegado a confundir los ingredientes y reconoció que no encontró una diferencia clara entre ambos al momento de utilizarlos. "El azúcar y la sal igual como que son parecidas a la vista. No sé por qué agarré el otro", comentó.

Qué dijo Luck Ra de La Joaqui por su relación con Tiago PZK en MasterChef Celebrity

Un intercambio entre Wanda Nara y Luck Ra en MasterChef Celebrity (Telefe) dio lugar a un comentario que no tardó en despertar suspicacias. Durante una nueva emisión del reality, el cantante cordobés aprovechó una reflexión de la conductora para lanzar una frase que muchos vincularon con su pasado sentimental con La Joaqui y la relación que ella mantiene actualmente con otro músico.

La situación se desencadenó cuando Wanda puso sobre la mesa su postura respecto de los vínculos amorosos y la amistad. "Yo con los exs de mis amigas ni cerca los quiero ver pasar", manifestó la conductora. Atento a sus palabras, Luck Ra intervino con una respuesta breve, pero cargada de significado: "Ay, ojalá pensaran igual". Nara no dejó pasar el comentario y sumó otro dardo: "Nada, son una bolsa de nada".

La frase del artista cordobés rápidamente llamó la atención y alimentó las interpretaciones sobre una posible indirecta dirigida a su expareja. Es que La Joaqui actualmente está en pareja con Tiago PZK, quien supo mantener una estrecha amistad con Luck Ra, un detalle que le dio todavía más contexto al picante intercambio televisivo.