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Senado: el oficialismo aceptó cambios y busca avanzar con la reforma del Banco Central

Después de arduas negociaciones con gobernadores y bloques aliados, el Gobierno espera que se vote este jueves en el Senado las reformas a la carta orgánica del Banco Central y el régimen de subsidios para Zona Fría. A pedido de los gobernadores del norte, se podría incluir "Zona Cálida".

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Senado vuelve a sesionar este jueves con la reforma a la carta orgánica del Banco Central y cambios al régimen de Zonas Frías como ejes centrales. Foto: Archivo.

El Senado vuelve a sesionar este jueves con la reforma a la carta orgánica del Banco Central y cambios al régimen de Zonas Frías como ejes centrales. Foto: Archivo.

El oficialismo apuesta a aprobar este jueves en el Senado los proyectos de reforma a la carta orgánica del Banco Central y la eliminación del régimen de subsidios al gas para la Patagonia, conocido bajo el título de "Zona Fría".

Leé también Diputados aprobó los cambios al régimen de subsidios para Zonas Frías
El Gobierno se anotó la media sanción de los cambios al régimen de subsidios de Zonas Frías. (Foto: Prensa Diputados).

Tras el acuerdo para dejar atrás las diferencias internas en el Gobierno que desató la reforma a la ley de Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027, ahora la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich se prepara para reabrir el recinto del Senado este jueves.

Según confirmaron fuentes del Senado a A24.com, "mañana habrá sesión a las 12 en el Senado".

Patricia Bullrich y Diego Santilli encabezan las negociaciones por la reforma del BCRA y la ley de Zonas Frías en el Senado. Foto: Archivo.

Patricia Bullrich y Diego Santilli encabezan las negociaciones por la reforma del BCRA y la ley de Zonas Frías en el Senado. Foto: Archivo.

La intención de Bullrich es avanzar con la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que ya fue aprobada en Diputados.

Desde la Casa Rosada, una alta fuente del Gabinete expresó su respaldo a las negociaciones que encabeza la jefa del bloque de LLA: "Está Patricia liderando el tema", dijo a A24.com un alto funcionario este miércoles, en la previa de la sesión del Senado.

Sin embargo, los bloques aliados piden introducir cambios en el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados, vinculados al capítulo referido a la designación y remoción de autoridades del Banco Central. De incluirse esos cambios, el proyecto deberá volver a la Cámara baja para su sanción definitiva.

Los cambios al BCRA

Este jueves el proyecto prioritario para el Gobierno será la nueva Carta Orgánica del Banco Central, herramienta que el presidente Javier Milei había calificado al presentarla como "fundamental" para la consolidación del plan económico, ya que apunta a prohibir la emisión monetaria y de esa manera, intentar "erradicar" la inflación en la Argentina.

Uno de los cambios centrales del texto es la modificación del mandato del Banco Central mientras se establece como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda.

De esta manera, se busca dejar atrás el esquema incorporado con la reforma de 2012, que además de la estabilidad monetaria contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El cambio implica concentrar el accionar del BCRA en la estabilidad monetaria y, particularmente, en la lucha contra la inflación.

Otro de los puntos salientes es la prohibición del financiamiento del sector público por parte del Banco Central. El proyecto elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta.

La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios.

El proyecto oficial también establece que las reservas de la entidad son inembargables pero admite que esas mismas reservas podrían ser usadas como garantía de créditos.

La iniciativa incorpora un cambio en la forma de remover a las autoridades del Banco Central. Para desplazar al presidente o a los integrantes del directorio será necesaria una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

La modificación tiene por objetivo "blindar" la independencia de las autoridades del BCRA de los cambios de signos políticos en el Gobierno, aunque mantiene la duración actual de seis años del mandato de los directivos.

Por otra parte, varios bloques de la oposición apuntan a “equilibrar” la mayoría que se requiere para el nombramiento y remoción del presidente del Banco Central.

La media sanción establece dos tercios de ambas cámaras para la remoción, mientras que el nombramiento es por mayoría simple del Senado. De incorporarse esos cambios al texto, este debería volver a Diputados para su sanción definitiva.

Negociaciones contra reloj y dudas sobre el régimen de Zona Fría

En el oficialismo admitían que los votos para el cambio en el esquema de subsidios al gas no están garantizados, por lo que desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli mantenía las negociaciones contra reloj con varios gobernadores.

En ese marco, Santilli recibió este miércoles en su despacho de la Casa Rosada al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO). Un día antes había hecho lo mismo con Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos por el PRO.

En ese sentido, el jefe de Gabinete ratificó, al igual que lo hizo luego de la reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que la ley que establece el régimen de Zona Fría se mantiene inalterable para la Patagonia.

El proyecto que también tiene media sanción de Diputados para eliminar el régimen de subsidios al gas para zonas frías de la Patagonia, sufrió una demora de varios meses, el oficialismo en el Senado recién logró dictamen de comisión la semana pasada y este jueves está lista para votar en el recinto.

Entre los cambios que plantea el proyecto del Gobierno, se reduce el alcance geográfico del régimen y focaliza los destinatarios de los subsidios.

En cambio, los senadores que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, otro de los habituales aliados del Gobierno, anticiparon que no acompañarán el texto.

Por eso, Santilli busca compensar esas eventuales fugas de votos con algunos senadores que responden a los gobernadores del Norte Grande, con los cuales acordó la semana pasada incluir una resolución del Gobierno nacional para crear un nuevo régimen de subsidios a la electricidad para "Zona Cálida" que incluiría a las provincias que registran altas temperaturas en verano.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Sesión clave: El Senado debate la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de subsidios para Zonas Frías.
  • Negociaciones intensas: El oficialismo busca votos con gobernadores para aprobar las reformas, incluyendo posibles cambios para "zonas cálidas".
  • Objetivos centrales: Las reformas apuntan a prohibir la emisión monetaria y el financiamiento al sector público por parte del BCRA.
Resumen generado por Thinkindot AI
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