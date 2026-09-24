El pedido de disculpas de la jugadora de pádel tras sus dichos antisemitas: "No existen excusas"

En otro tramo del mensaje, agregó: “Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados”.

La polémica se había iniciado a partir de una publicación realizada por la jugadora en su cuenta de Instagram, donde anunció que había sido seleccionada para representar a la Argentina en un torneo Panamericano e invitó a sus seguidores a participar de una encuesta para elegir una de las cuatro remeras que llevaría al certamen.

La publicación incluía una excepción dirigida a la comunidad judía. “Excepto judíos -ustedes no son bienvenidos-)”, escribió. Aunque posteriormente eliminó el contenido, una captura de la publicación comenzó a circular en redes sociales y generó una fuerte repercusión.

La decisión de la Asociación de Pádel Argentino

La APA resolvió separar preventivamente a Guerra Sodero de la delegación nacional luego de la difusión de sus expresiones. La jugadora integraba el seleccionado que se había clasificado para disputar el Panamericano de pádel de libres amateur 2026, previsto entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay.

La entidad repudió de manera categórica los dichos y confirmó la apertura de las actuaciones correspondientes.

“Representar a la Argentina es un honor y una responsabilidad. Quien viste la camiseta de la selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase. La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas”, señaló.

El comunicado de disculpas

En el texto que publicó este jueves, Guerra Sodero se dirigió a la comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instituciones comunitarias y a la opinión pública para expresar sus disculpas por las publicaciones realizadas en sus redes sociales.

La deportista explicó que el comentario fue realizado al anunciar su participación en el torneo Panamericano y mientras invitaba a sus seguidores a votar entre cuatro remeras para elegir cuál utilizaría durante la competencia.

“En ese contexto, realicé un acto abiertamente discriminatorio al señalar de formar explícita que las personas de la comunidad judía no eran bievenidas en dicha elección”, expresó.

Luego reconoció el carácter antisemita de sus expresiones y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

“Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores que respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras”, sostuvo.

También manifestó su disposición a realizar actividades vinculadas con la concientización y la lucha contra la discriminación.

“Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos y me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen, con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación", concluyó.