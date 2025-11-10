Escándalo con Alfa tras ser acusado de darse a la fuga luego de un choque: el video de la pelea

Embed

Los hombres de la moto aseguraron que Alfa los había chocado y después intentó escapar. El mediático sostiene que nunca hubo tal impacto y que pensó que se trataba de un intento de robo.

“Estos dos tipos me quieren afanar, mirá, acá están...”, se escucha decir a Alfa en la grabación mientras filmaba la moto y acusó al motociclista de tener la patente tapada, lo que lo hacía sospechar más de la situación.

La discusión fue subiendo de tono entre insultos y forcejeos. Después Alfa se volvió a subir a su camioneta muy enojado y se retiró del lugar tras el gran escándalo.

“Es mentira. Nunca hubo impacto. El tipo salió en televisión diciendo que le rompí el espejo, después dijo que era la luz de giro. Nada de eso pasó”, afirmó después Alfa sobre lo sucedido en diálogo con el medio Teleshow, aclarando que nunca chocó a la moto como se sostenía en la grabación.

“Cuando veo que doblan todo el tiempo detrás mío y tenían la patente tapada con un billete, me di cuenta. Pensé que me iban a robar. Frené y me bajé, pero podría haber sido peor si estaban armados”, agregó sobre la tensa discusión.

Alfa explotó contra Martín Cirio por sus polémicos dichos sobre Thiago Medina

Walter Alfa Santiago criticó duramente a Martín Cirio por sus dichos sobre Thiago Medina al meterse con su aspecto físico al salir del hospital en Moreno donde estuvo internado un mes tras sufrir un grave accidente con su moto.

Desde un móvil en su casa, Alfa se mostró molesto por el comentario del streamer y lanzó sin filtro: “Me parece vergonzoso. Lo que buscó este pibe es tener exposición. Porque todo el mundo está hablando de él, de las pelotudeces que dijo”.

El ex Gran Hermano insistió en que el objetivo de Martín Cirio fue provocar para ganar visibilidad: “Vamos a ser sinceros. Buscó exposición. Lo logró. Es muy vivo”, afirmó.

Luego, contó que se contactó con Thiago y que nunca le mencionó sobre ese desafortunado comentario de Cirio: "Yo hablé con Thiago ayer y te vuelvo a decir: ni lo nombré a Cirio, porque para mí no existe".

"Yo hablé con Thiaguito. Me dijo: 'Estoy mejor'. Me dijo que recuperó casi dos kilos y medio de los que perdió. Y quedé que el martes iba a ir a verlo. Está bien. El resto no me importa”, indicó firme.

Y para cerrar, Alfa fue contundente sobre su postura frente al comentario del streamer sobre su ex compañero en Gran Hermano: “A mí Cirio no me suma nada. No me interesa”.