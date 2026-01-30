Se conoció el verdadero motivo por el que Sandra Callejón le puso una perimetral a su hermana María Fernanda

Y luego confirmó: "Yo pedí una perimetral en un momento que me parece que ella no estaba bien y estaba desencadenando en cosas que había que ponerle un parate".

"Ella puede ir a ver al padre cuando quiera, hace un montón que no lo ve, creo que fue el año pasado, no me acuerdó qué, para la foto como siempre", lanzó picante.

El abogada de María Fernanda Callejón dio detalles del conflicto entre las hermanas

Tras escuchar a su hermana, María Fernanda Callejón optó por decir en La mañana con Moria (El Trece): "Tal vez no debería haberlo hecho (salir al aire vía telefónica para el programa) pero lo hice por respeto a mi hija y lo que estaba escuchando era una realidad distorsionada. Me puso una perimetral para que no pueda llegar a mi padre una vez más. Yo prefiero que hable mi abogado porque se empieza a armar una bola".

Y luego la actriz y panelista dio paso a la palabra de su abogado Eduardo Allende quien explicó por qué la Justicia determinó una perimetral para María Fernanda en el conflicto con su hermana.

"En este caso Fernanda está tratando de saber cómo es el estado de salud de su padre. Ni Sandra ni Fernanda necesita ni apareer en la foto con el padre tratando de colgarse de la fama", indicó el letrado.

Y puso como ejemplo en charla con Cinthia Fernández ante la instencia de la panelista en saber el porqué de la medida de restricción: "Usted puede sacarme una perimetral en la Justicia haciéndole creer a la Justicia que yo puedo hacer algo en contra suyo. Y la Justicia antes de cualquier cosa protege a la persona, que es una perimetral de tres meses por las dudas, después empezamos a averiguar por qué fue".

Sobre el final, Allende dejó en claro el motivo que derivó en la perimetral de Sandra a María Fernanda: "Yo creo que ela perimetral fue dada porque en un rapto de enojo la señora Sandra Callejón se comunicó de forma indhebida con la hija de Fernanda y hace algo para autocubrirse. Para cubrir esa acción no hay mejor defensa que un buen ataque y le puso la perimetral a Fernanda porque no podía acercarse porque tiene miedo. Entonces estamos hablando de que Fernanda es violenta y no de que yo me comuniqué indhebidamente con la hija de Fernanda", sentenció el abogado.