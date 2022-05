En una nueva reunión de gabinete, Aníbal Fernández le respondió a Cristina Kirchner: "Se corrió de la gestión"

Juan Manzur encabeza nueva reunión de gabinete en Casa Rosada.jpeg

"Es una reunión de gabinete donde van a estar todos los ministros, la interna no tiene nada que ver con esto, si la interna la quieren trasladar a este momento es absolutamente es extemporáneo", señaló Aníbal Fernández y agregó: "Pregúntenle a ella, habría que saber a qué se refiere Cristina específicamente" cuando habla de debate y que no hay peleas en el Poder Ejecutivo.

En ese marco, el ministro de Seguridad dijo que "en todo caso es un debate que deberá darse ella (Cristina Kirchner) con el presidente (Alberto Fernández) que son los que responsables de un proyecto político que él está gobernando, no soy yo quien tiene que hacer una conjetura".

Sin embargo, Aníbal Fernández agregó que "es el debate el que tiene que poner la discusión sobre la mesa y buscar la fórmula para el consenso, pero el que tiene que llevar adelante las decisiones es el presidente. Cristina se corrió de la gestión".

Aníbal Fernández y su defensa de Kulfas de las críticas de Cristina Kirchner

anibal.jpg Aníbal Fernández le respondió al "Cuervo" Larroque: "Al Presidente no lo va a apretar una declaración estúpida". (Foto: Casa Rosada).

Al referirse al discurso de una hora y media de la vicepresidenta hace dos semanas desde el Chaco, Aníbal Fernández reconoció que "hay cosas que no me satisfizo deese discurso" y enumeró: "No mencionó al presidente, no habló del acuerdo con el Fondo (Monetario) que es un trabajo fenomenal que te saca de la mora del país porque sino, no podes pedir un peso ni a China ni a Rusia ni a nadie".

Cristina, prosiguió Fernández, "omite hablar de la baja de la desocupación del 7% que era muy difícil. Habló de Kulfas, y la discusión es por un tercio de un libro que algunos economistas halagan, pero no mira la gestión de producción que es muy grande en términos de generación de Pymes, se corrió de la gestión".

"La gestión la formamos todos, llegamos todos con el mismo objetivo, no tiene ningún sentido que nosotros, que llegamos con un objetivo puesto, nos corramos de ese tema", reclamó el ministro de Seguridad y agregó que "el método no puede ser la interna que es lo que pasó, esa hora y media hablando de la interna, pero no hablamos en ese método de las cosas más fuertes que nos pueden pasar que puede ser un aporte de una definición o de métodos, acciones concretas que no estuvieron".

Juan Manzur encabezó la primera reunión de Gabinete en 6 meses. Lo secundan Jorge Taiana, Santiago CAfiero y Matías Kulfas. Más lejos MArtín Guzmán y Martí n Soria de Justicia, y Guztavo Beliz..jpeg

Manzur por su parte evitó hablar de la interna con el kirchnerismo y tampoco respondió sobre la posibilidad de que en los próximos días se produzca un acercamiento entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Nosotros tenemos muy en claro cuál es el rumbo, el norte lo que tenemos que hacer, tenemos un plan, y la totalidad de los ministros están con agenda completa y hoy hay reunión de gabinete. Vamos a seguir trabajando en una situación que es compleja por la inflación a nivel internacional, resumió Manzur.

Quiénes participan de la nueva reunión de gabinete

Encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, la reunión dio inicio a las 7:40. Se encuentran presentes los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, de Economía, Martín Guzmán; del Interior, Eduardo de Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Defensa, Jorge Taiana; de Seguridad, Aníbal Fernández, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

También asistieron los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Cultura, Tristán Bauer; de Transporte, Alexis Guerrera; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el titular del INDEC, Marco Lavagna, y las ministras de Salud, Carla Vizzotti y de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Entre los presentes se sumaron la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el director del Indec, Marco Lavagna; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el jefe de Asesores; Juan Manuel Olmos y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.