Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario: reencuentro con Pullaro en medio de la tensión electoral con gobernadores y el Congreso

Milei llega a Rosario semanas después de haber anunciado la decisión de bajar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, una medida que fue celebrada por el sector, durante el último acto de la Sociedad Rural de Palermo, el pasado 29 de julio.

La presencia de Milei en Rosario ocurre además, en un momento de fuerte tensión política a una semana del cierre de listas de candidatos para las elecciones legislativas de octubre que marcaron un quiebre en la relación del gobierno libertario con algunos gobernadores que actuaron como aliados a los proyectos de Milei en el Congreso nacional en la primera etapa de la gestión. Pero luego, como Pullaro, impulsaron una ley para aumentar las transferencias de coparticipación a las provincias y terminaron armando un frente electoral opositor al de La Libertad Avanza en 5 provincias.

Por eso, no se descarta que el discurso presidencial contenga referencias de tono electoral o advertencias vinculadas al rechazo de Diputados y del Senado a los vetos presidenciales a la ley de Emergencia en Discapacidad y a los 5 decretos que impulsaron un fuerte ajuste en organismos del Estado nacional.

Una protesta de gremios en Rosario

Para el mismo día de la visita, gremios y organizaciones sociales convocaron a una protesta en rechazo a las políticas del gobierno nacional.

La movilización fue anunciada en una reunión el martes en el sindicato de conductores navales. La concentración fue convocada a las 17 en la esquina de San Juan y Corrientes, a pocas cuadras del acto oficial.