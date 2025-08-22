Se supo por qué Wanda Nara dejó colgado a Marley y no quiso participar de su programa Por el mundo en Telefe

Marley y Susana Giménez en Turquía

El sorpresivo gesto de Wanda Nara con Telefe para la entrevista de Marley a Mauro Icardi

A comienzos de agosto, en Infama (América TV), Wanda Nara sorprendió al contar un detalle desconocido sobre el detrás de escena de la entrevista que Marley le hizo a Mauro Icardi en el debut de la nueva temporada de Por el mundo (Telefe).

“Hace tres años que Telefe me paga un sueldo”, señaló la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), dejando en claro su relación laboral con el canal. Ante esa declaración, un cronista le retrucó: “Sí, pero también ponen a Mauro y a la China...”.

Embed

Lejos de incomodarse, Wanda respondió con naturalidad: “Sí, pero les pasé yo el teléfono de mi ex”, y explicó: “Yo estoy en contacto con Fede Levrino todo el tiempo. Y querían una camiseta, no sé, querían ir”.

De esta manera, dejó entrever que, pese a los conflictos pasados, mantiene un vínculo cordial con la producción de Telefe e incluso fue ella quien facilitó el contacto con Icardi para la entrevista.

Sin embargo, al cierre de la nota, Marcela Tauro lanzó un comentario que generó suspicacias sobre la actitud de Wanda: “Lo que quedó claro es que ella es tan superada”.