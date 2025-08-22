A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ESCÁNDALO EN PUERTA

Se supo por qué Wanda Nara dejó colgado a Marley y no quiso participar de su programa Por el mundo en Telefe

En Intrusos revelaron los verdaderos motivos del desplante que Wanda Nara le hizo a Marley al no aceptar participar de su programa viajero en el canal en el que ambos son figura y el malestar en Telefe sería total. Todos los detalles.

22 ago 2025, 15:04
Se supo por qué Wanda Nara dejó colgado a Marley y no quiso participar de su programa Por el mundo en Telefe
Se supo por qué Wanda Nara dejó colgado a Marley y no quiso participar de su programa Por el mundo en Telefe

Se supo por qué Wanda Nara dejó colgado a Marley y no quiso participar de su programa Por el mundo en Telefe

Cuando habitualmente Wanda Nara suele gritar a los cuatro vientos a dónde viaja y por qué, ostentando así su lujosa vida y sus múltiples actividades, lo cierto es que su reciente paso por Los Ángeles, Estados Unidos, lo hizo en el mayor de los silencios y, como quien dice, sin levantar la perdiz.

En tanto, desde Intrusos (América TV) Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron este viernes que a pesar de ser figura exclusiva de Telefe, Wanda Nara viajó para darle una entrevista (por la que arriesgan habría cobrado unos 50 mil dólares) a Dante Gebel en el que será la figura entrevistada del primer programa de la nueva temporada de La divina noche que se verá próximamente en la pantalla de El Trece.

Leé también

El nuevo y sorpresivo anuncio de Wanda Nara ¿que la acerca a Mauro Icardi?

El nuevo y sorpresivo anuncio de Wanda Nara ¿que la acerca a Mauro Icardi?
Embed

Así, los conductores del programa de espectáculos hicieron saber que esta nota de Wanda al canal de la competencia no habría caído para nada bien en las autoridades del canal de las pelotas, cuando por estas horas están en plena pre-producción de MasterChef Celebrity, el reality culinario que la volverá a tener como conductora y por el momento no habría aceptado hacer entrevistas con el canal que la tiene contratada, según ella misma se ha cansado de asegurar.

Wanda Nara en La divina noche

Fue allí que tras remarcar que la mayor de las Nara se ha negado sistemáticamente a visitar el programa de Georgina Barbarossa, aparentemente enojada con la conductora por sus opiniones al analizar su escandalosa separación de Mauro Icardi, Karina Iavícoli explicó que fue por esta entrevista pautada con Gebel en Estados Unidos el motivo por el que habría dejado colgado a Marley, al no responderle la invitación a participar en alguno de los destinos de su programa viajero Por el mundo, por el que ya pasaron desde Susana Giménez, pasando por Momi Giardina, hasta los mellizos Caniggia y en breve se verá a Karina Jelinek haciendo de las suyas con el conductor de Telefe.

Marley y Susana Giménez en Turquía

El sorpresivo gesto de Wanda Nara con Telefe para la entrevista de Marley a Mauro Icardi

A comienzos de agosto, en Infama (América TV), Wanda Nara sorprendió al contar un detalle desconocido sobre el detrás de escena de la entrevista que Marley le hizo a Mauro Icardi en el debut de la nueva temporada de Por el mundo (Telefe).

“Hace tres años que Telefe me paga un sueldo”, señaló la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), dejando en claro su relación laboral con el canal. Ante esa declaración, un cronista le retrucó: “Sí, pero también ponen a Mauro y a la China...”.

Embed

Lejos de incomodarse, Wanda respondió con naturalidad: “Sí, pero les pasé yo el teléfono de mi ex”, y explicó: “Yo estoy en contacto con Fede Levrino todo el tiempo. Y querían una camiseta, no sé, querían ir”.

De esta manera, dejó entrever que, pese a los conflictos pasados, mantiene un vínculo cordial con la producción de Telefe e incluso fue ella quien facilitó el contacto con Icardi para la entrevista.

Sin embargo, al cierre de la nota, Marcela Tauro lanzó un comentario que generó suspicacias sobre la actitud de Wanda: “Lo que quedó claro es que ella es tan superada”.

Wanda Nara y Mauro Icardi (12) (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Marley Telefe

Lo más visto