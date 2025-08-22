En vivo Radio La Red
Ramen en casa: el secreto detrás de un clásico asiático que conquista al mundo

El ramen, uno de los platos más populares de la gastronomía japonesa, puede hacerse en casa con pasos simples y sin necesidad de técnicas avanzadas.

El ramen es mucho más que una sopa. En Japón, donde se volvió un símbolo cultural, cada región tiene su propia versión, con caldos e ingredientes que varían según la tradición local. Sin embargo, la esencia se mantiene: un caldo sabroso, fideos de trigo y guarniciones que lo convierten en un plato completo y reconfortante.

En los últimos años, este clásico asiático se popularizó en el mundo y conquistó paladares en Argentina, donde cada vez más personas se animan a preparar su propia versión casera. La buena noticia es que hacerlo en casa es posible y no se necesita ser un experto para disfrutarlo.

Qué ingredientes se necesitan para un ramen casero

El ramen tradicional suele llevar ingredientes que no siempre son fáciles de conseguir fuera de Japón, pero existen alternativas accesibles que permiten lograr un resultado muy cercano.

  • Caldo base: se puede preparar con pollo, cerdo o verduras. Lo importante es que tenga una cocción prolongada para concentrar el sabor.

  • Fideos: lo ideal son los fideos de trigo tipo ramen, aunque también pueden usarse tallarines frescos o secos como reemplazo.

  • Proteína: huevo marinado (ajitsuke tamago), panceta de cerdo, pollo o incluso tofu para quienes buscan una versión vegetariana.

  • Verduras y toppings: cebolla de verdeo, maíz, brotes de soja, alga nori y jengibre rallado son algunos de los más utilizados.

Cómo hacer ramen casero paso a paso

  • Preparar el caldo: colocar en una olla grande huesos o carne de pollo/cerdo junto a cebolla, ajo y jengibre. Cubrir con agua y cocinar a fuego bajo durante al menos 1 hora. Colar y reservar el caldo.

  • Cocinar los fideos: hervirlos en agua con sal siguiendo las instrucciones del paquete. Escurrir y reservar.

  • Huevo marinado (opcional): hervir los huevos durante 6 minutos para que queden con yema cremosa. Luego marinarlos en salsa de soja con un poco de mirin o azúcar durante algunas horas.

  • Armar el ramen: en un bol colocar una porción de fideos, cubrir con caldo caliente y sumar los toppings elegidos: huevo marinado, láminas de carne o pollo, maíz, cebolla de verdeo y un trozo de alga nori.

Qué tener en cuenta al momento de servirlo

El ramen se disfruta mejor recién hecho, bien caliente. Una clave importante es el orden del armado: primero los fideos, luego el caldo y al final los ingredientes que coronan el plato. Esto permite que cada elemento conserve su textura y sabor.

Además, al ser una receta versátil, admite variaciones según los gustos: más picante con pasta de miso o rayu (aceite de chile), más suave con un caldo de vegetales o incluso más contundente con panceta dorada al horno.

Un plato que combina sabor y tradición

Preparar ramen casero es abrir una puerta a la gastronomía japonesa sin salir de casa. Aunque las versiones más tradicionales pueden llevar horas de preparación, una receta básica ya permite disfrutar de la esencia de este plato tan querido en el mundo.

Con fideos, un buen caldo y toppings simples, es posible transformar una comida cotidiana en una experiencia diferente, cargada de sabor y cultura.

