Ramen en casa: el secreto detrás de un clásico asiático que conquista al mundo

Cómo hacer ramen casero paso a paso

Preparar el caldo: colocar en una olla grande huesos o carne de pollo/cerdo junto a cebolla, ajo y jengibre. Cubrir con agua y cocinar a fuego bajo durante al menos 1 hora. Colar y reservar el caldo.

Cocinar los fideos: hervirlos en agua con sal siguiendo las instrucciones del paquete. Escurrir y reservar.

Huevo marinado (opcional): hervir los huevos durante 6 minutos para que queden con yema cremosa. Luego marinarlos en salsa de soja con un poco de mirin o azúcar durante algunas horas.

Armar el ramen: en un bol colocar una porción de fideos, cubrir con caldo caliente y sumar los toppings elegidos: huevo marinado, láminas de carne o pollo, maíz, cebolla de verdeo y un trozo de alga nori.

Qué tener en cuenta al momento de servirlo

El ramen se disfruta mejor recién hecho, bien caliente. Una clave importante es el orden del armado: primero los fideos, luego el caldo y al final los ingredientes que coronan el plato. Esto permite que cada elemento conserve su textura y sabor.

Además, al ser una receta versátil, admite variaciones según los gustos: más picante con pasta de miso o rayu (aceite de chile), más suave con un caldo de vegetales o incluso más contundente con panceta dorada al horno.

Un plato que combina sabor y tradición

Preparar ramen casero es abrir una puerta a la gastronomía japonesa sin salir de casa. Aunque las versiones más tradicionales pueden llevar horas de preparación, una receta básica ya permite disfrutar de la esencia de este plato tan querido en el mundo.

Con fideos, un buen caldo y toppings simples, es posible transformar una comida cotidiana en una experiencia diferente, cargada de sabor y cultura.