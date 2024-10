Exclusivo | Las tensas charlas de Diana Mondino en la Rosada antes de que Milei le pidiera la renuncia

El presidente decidió casi sin pensarlo, su reemplazo por el empresario y actual embajador argentino ante Estados Unidos, Gerardo Werthein, que ahora va a "profundizar los cambios y despidos de toda la línea de diplomáticos" que se opongan a la nueva posición de la Casa Rosada en política internacional que incluye el rechazo al pacto contra el cambio climático, la neutralidad internacional y un alineamiento absoluto a Estados Unidos e Israel.

Javier Milei se mostró junto al gobernador Martín Llaryora en Córdoba en medio del paro de Transportes. Foto Presidencia.jpeg

Así lo relató a A24.com una fuente muy cercana al Presidente, que contó que "Milei tomó la decisión cuando regresaba de un acto en Córdoba, a través de un mensaje de WhatsApp de un colaborador que le mandó una foto con la tapa de un diario con la noticia del voto" de Argentina en contra del bloqueo que impulsaban los EE.UU. en minoría contra a Cuba.

Ese mismo colaborador, contó a este portal que Mondino y el embajador decidieron la votación sin consultar antes a Javier ni a Karina Milei, como tampoco a su asesor político Santiago Caputo, definido por el propio presidente como el tercer integrante del triángulo de hierro del gobierno de LLA.

Inmediatamente, se comunicó también por Whatapp con la ahora excanciller para pedirle explicaciones por el título del diario argentino que daba la noticia. "Javier no estaban al tanto de la votación, y Mondino y todos los ministros saben cuál es la posición de Milei sobre todos los temas Ella se dejó llevar por los argumentos de la diplomacia tradicional que es justamente lo que Milei viene a romper".

"Ella respondió con el argumento histórico que usaban los diplomáticos para no perder el apoyo al reclamo de soberanía sobre Malvinas en el Comité de Descolonización de la ONU. Pero esa estrategia ya quedó demostrado con todos los gobiernos que la usaron, que no funcionó porque no destrabó las negociaciones en la ONU con el Reino Unido", dijo la fuente.

Y agregó: "Carlos Menem y Fernando De la Rúa ya habían votado a favor del bloqueo a Cuba, pero Néstor y Cristina Kirchner lo retomaron, y Mauricio Macri lo continuo".

Karina Milei, Diana Mondino y Luis Toto Caputo fueron la comitiva que acompañó a Milei en la Asamblea General de la ONU. El embajador Lagorio quedó afuera. Foto Archivo.webp

Pero cerca de Milei desmienten que le hayan tendido una "cama" a la exministra a través de funcionarios de segundas líneas puestos por Karina Milei, como Nahuel Sotelo. "Si hubiera consultado antes de la votación, hubiera evitado el error. Diana cometió el error de dejarse llevar por los argumentos de la diplomacia, y por su hijo, Francisco Pendas". El joven la asesora no solo en Cancillería sino en temas de negocios y en una fundación que ambos comparten. Les reprochan cuestiones del armado de La Libertad Avanza de Córdoba.

Cerca del presidente dicen que el vínculo con Mondino no está roto, y no descartan que después de pasado el momento, podría recalar en otro lugar, porque la considera "una mujer valiosa" y que Milei "tiene buen vínculo afectivo".

Y en el triángulo de hierro dicen que "hicieron todo para apuntalar" a la exministra cuando debió afrontar protestas de los funcionarios y distintos escándalos como errores en los mapas de Argentina, donde hicieron figurar a Malvinas como islas Falkland, antes del último error que le costó el cargo.

Pero en la Casa Rosada echan la culpa de los errores a la ex canciller y no admitieron las especulaciones que apuntan a que Karina Milei le armó una cancillería paralela y siempre la excluyó del armado y participación en las giras presidenciales internacionales.

Canciller Diana Mondino. Foto Cancilleria ONU..jpg

"Los diplomáticos que se creen una casta privilegiada, que saben más que el presidente sobre lo que hay que hacer y no entienden que Milei fue electo presidente y que ellos son sus empleados, tiene la potestad de echar a todos en cualquier momento", concluyeron en Casa Rosada.

La tarea del reemplazante de Mondino, Gerardo Werthein va a estar centrada, según confirman en Casa Rosada, en "profundizar los cambios en Cancillería que pide Milei" entre los que anticipan despidos masivos, convocatoria y traslados de todos los embajadores destinados a los distintos países, y cambios en toda la estructura del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto, incluidos los recientes funcionarios designados.

Aunque todavía no iniciaron las auditorías, señalan que van a investigar cada sector del Ministerio y eliminar las políticas y despedir a los funcionarios que no comulguen con las instrucciones diplomáticas de Milei.