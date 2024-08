Milei insistirá con otro decreto si la oposición voltea los fondos reservados para la SIDE

Cerca de Milei enfatizan que "se podría haber hecho con un decreto secreto, pero la decisión fue enviarlo para que lo trate el Congreso, porque en el Gobierno no tenemos nada que ocultar". En ese marco, volvieron a defender el presupuesto pedido por el Gobierno, que según trascendidos, es un sector que será manejado por funcionarios que responden al estratega político de Milei, Santiago Caputo, aunque él oficialmente lo niega.

Santiago Caputo tiene despacho en Casa Rosada fue designado asesor presidencial. Foto Archivo.avif

En la Casa Rosada admiten que cuando se habla de "100.000 millones de pesos suena una cifra desorbitante, pero no lo es, bajo ningún concepto, teniendo en cuenta el presupuesto nacional, es racional", y sobre todo explican la necesidad de hacer la reforma de la SIDE con la creación de 4 agencias, viendo en "las condiciones en las que el gobierno anterior había dejado" al organismo o ex AFI.

"Con esos recursos -señala una alta fuente del Gobierno- se puede hacer una décima parte de las cosas que hay que hacer" y anticipó que si el Congreso no aprueba el presupuesto, Milei lo hará con un nuevo DNU y además, seguramente en 2025 ampliaremos el presupuesto". Argumentan que "la seguridad nacional es un tema relevante y desde el Gobierno queremos hacer sistema inteligencia que sea ejemplar en la región".

El DNU puede tratarse en el recinto de sesiones debido a que ya se venció el plazo de diez días que tenía la Comisión Bicameral Permanente para emitir el respectivo dictamen, según lo establece la ley 26.152.

Según los cálculos de la oposición, habría chances de que la sesión especial convocada para el próximo martes, tenga quórum porque Unión por la Patria (UP) que también quiere anular ese DNU y podría aportar sus 99 legisladores, que sumados a los 16 del bloque de Miguel Ángel Pichetto, cinco de la izquierda, seis de la Coalición Cívica y ocho de la UCR alcanzarían los 129 necesarios para abrir el debate.

inicio-sesion-sobre-movilidad-jubilatoria-en-la-camara-de-diputados-1813446.jpg

Luego de que el debate se complicara por las controversias para conformar la Comisión Bicameral de Inteligencia de Diputados, en el entorno del presidente se quejan porque los diputados opositores intentan llevar el debate a una sesión especial convocada para este jueves.

Señalan en Casa Rosada que este tema debía ser analizado en el marco institucional de la Comisión Bicameral de inteligencia, con los recaudos del caso. "Ahora nos van a poner en una situación compleja de discutir públicamente cuestiones reservadas de seguridad", se quejan.

Y agregan: "Eso no corresponde, porque hay un ámbito para discutir cuestiones reservadas que es la Comisión Bicameral de Inteligencia, que paradógicamente no se pudo conformar por el capricho de un muchacho que no le toco integrar la comisión de inteligencia y está haciendo quilombo". Se refieren a Emilio Monzó.

Las críticas del entorno de Milei apuntaron a varios diputados de la oposición, entre ellos a Miguel Angel Pichetto y a Emilio Monzó, dos opositores dialoguistas provenientes del peronismo no kirchnerista y del PRO.

Desde la cúpula de la mesa chica de Milei apuntaron al "uso que la dirigencia política ha hecho históricamente de los fondos reservados que también maneja la Comisión Bicameral del Congreso" y aducen que se oponen al proyecto de LLA "porque algunos tienen interés en seguir manejando esos fondos" ocupando lugares en la comisión bicameral.

¿Como funcionará la nueva SIDE de Milei?

Las 4 agencias que tendrá la nueva SIDE. Foto OPRA.jfif

Además de la recuperación de la vieja denominación de la SIDE, la administración de Javier Milei ordenó la creación de cuatro áreas: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad de la Nación, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de asuntos internos.

"El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) tendrá entre sus funciones la recopilación de información estratégica alrededor del mundo, así como también la cooperación con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y la disuasión de amenazas a nuestro país", informó la Oficina del Presidente de la República Argentina. El SIA estará a cargo del Director Lic. Alejandro Walter Colombo.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) "se encargará de advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como también de vigilar amenazas coordinadas provenientes de organizaciones criminales y terroristas". Su director será el Comisario General (ret.) Alejandro Pablo Cecati.

En cuanto a la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), su misión será evaluar, planificar y desarrollar soluciones "para la detección y contención de ciberataques contra la infraestructura informática crítica en el país, así como también de la capacitación del capital humano del Estado para la prevención de amenazas y fallos de seguridad". El Director de la AFC será Ariel Waissbein.

Por último, la División de Asuntos Internos (DAI) estará encargada de supervisar y auditar el "manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE". En esa línea, informaron que tendrá como objetivo velar "por el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus facultades".