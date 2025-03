Federico Sturzenegger opinó sobre Axel Kicillof: "Es bla, bla, bla... llevaron la pobreza a más del 50%"

Además, añadió: “Yo le diría al gobernador, que fue una parte del kirchnerismo y que nos viene gobernando y tomo lo que dice como algo que tiene que decir políticamente porque no tienen ningún asidero políticamente”.

Por otra parte, sobre la discusión de Javier Milei con Manes en el Congreso, Sturzenegger indicó que “me gusta la discusión política, yo lo tomé bien. Manes fue e hizo su show, dio la cara no como el bloque de Unión por la Patria que no se presentó porque no se bancaba que le digan en la cara que bajamos la pobreza”.

El ministro también explicó que pretende terminar con el “monopolio de SADAIC” y también ayudar y liberar de impuestos a las pequeñas empresas. “Ahora empieza un proceso de recuperación de una caída muy significativa. Javier Milei toma el toro por las astas, hace lo que nadie hizo y no podemos pretender ser Suiza en un año”.