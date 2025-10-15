El contraataque de Mariana Brey a Barby Franco por la polémica con Fernando Burlando.

También aclaró que no tiene intención de reavivar viejas disputas y destacó que su vínculo con Burlando está cerrado desde hace tiempo. “Pasaron años ya, tengo muy buena relación con Fernando de toda la vida. No hay nada más alejado de la realidad que otra cosa con él. Es un tema cerrado”, sostuvo, haciendo hincapié en que no existe ningún tipo de implicancia sentimental en el presente.

Antes de cerrar, la panelista explicó que no se arrepiente de sus declaraciones, aunque entiende la sensibilidad de la reacción. “Yo también tengo hijos, entiendo su enojo, pero hay cosas peores. Ella fuera del aire es encantadora, pero cuando pasan estas cosas picantea en redes”, agregó, marcando una diferencia entre lo personal y lo mediático.

Finalmente, hizo referencia a quienes especulan con conflictos imaginarios. "Imagínate si hubiese aceptado la propuesta de la candidatura, hubiese sido difícil de soportar. No hay nada de eso que está en su imaginación o en la imaginación de no sé quién. A esta altura es un tema cerrado", concluyó, dejando claro que, al menos de su parte, el capítulo con Burlando quedó completamente atrás.

¿Qué pasó entre Fernando Burlando y Mariana Brey?

La relación pasada entre Mariana Brey y Fernando Burlando volvió a la escena mediática después de que la periodista recordara, en el streaming Ángel Responde, que el abogado incluso le propuso casamiento cuando estuvieron juntos. Entre anécdotas, también comentó que Burlando le había ofrecido acompañarlo como candidata en las próximas elecciones del 26 de octubre. Aunque aclaró que la relación terminó en buenos términos y mantienen un vínculo cordial, sus declaraciones generaron ruido inmediato, especialmente porque Burlando hoy está en pareja con Barby Franco.

Ante esos dichos, Barby reaccionó desde las redes sociales con un mensaje directo que dejó clara su incomodidad: “Suelte señora. Ya está. Hay una bebé... respete un poco”. La respuesta dejó en evidencia que el tema todavía genera tensión. Más tarde, desde Puro Show, Brey buscó bajarle el tono a la polémica y se mostró comprensiva con la reacción de la modelo, señalando que no pretende reavivar conflictos del pasado y que su historia con Burlando está cerrada hace años.