El contraataque de Mariana Brey a Barby Franco por la polémica con Fernando Burlando

En una nota con Puro Show, Mariana Brey le contestó a Barby Franco, quien no tardó en reaccionar tras enterarse detalles del pasado amoroso de la panelista y su pareja, el abogado Fernando Burlando.

15 oct 2025, 14:29
La tensión entre Mariana Brey y Barby Franco volvió a instalarse en la escena mediática luego de que la periodista mencionara su pasado vínculo con Fernando Burlando durante una participación en el streaming Ángel Responde. Aunque el romance ocurrió hace varios años, el tema sigue siendo sensible para la actual pareja del abogado y generó nuevas repercusiones.

En la charla, Brey sorprendió al contar que Burlando incluso le había pedido casamiento en su momento, aunque aclaró que la relación siempre se mantuvo dentro de un marco de respeto y que el final fue en buenos términos. Entre risas, también comentó que el abogado le propuso sumarse a él en la candidatura de las próximas elecciones del 26 de octubre, recordando esa etapa de su historia en común y el vínculo cordial que conservan.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Barby Franco, quien reaccionó con evidente molestia desde las redes sociales. Allí compartió un mensaje contundente dirigido a Brey: “Suelte señora. Ya está. Hay una bebé... respete un poco”. La frase funcionó como un reproche directo y dejó en claro que la modelo no ve con buenos ojos que se revivan episodios del pasado sentimental de su pareja, especialmente haciendo referencia a su hija Sarah.

Desde el ciclo Puro Show, Brey decidió responder al comentario y sorprendió al adoptar un tono más comprensivo que confrontativo. Tiene razón Barby Franco, cuando tiene razón, tiene razón. Fue algo que surgió en una charla donde hablábamos de por qué yo nunca me quise casar, y en ese contexto se dio lo de Burlando”, expresó, buscando desactivar el conflicto y restarle dramatismo a lo ocurrido.

También aclaró que no tiene intención de reavivar viejas disputas y destacó que su vínculo con Burlando está cerrado desde hace tiempo. Pasaron años ya, tengo muy buena relación con Fernando de toda la vida. No hay nada más alejado de la realidad que otra cosa con él. Es un tema cerrado”, sostuvo, haciendo hincapié en que no existe ningún tipo de implicancia sentimental en el presente.

Antes de cerrar, la panelista explicó que no se arrepiente de sus declaraciones, aunque entiende la sensibilidad de la reacción. “Yo también tengo hijos, entiendo su enojo, pero hay cosas peores. Ella fuera del aire es encantadora, pero cuando pasan estas cosas picantea en redes”, agregó, marcando una diferencia entre lo personal y lo mediático.

Finalmente, hizo referencia a quienes especulan con conflictos imaginarios. "Imagínate si hubiese aceptado la propuesta de la candidatura, hubiese sido difícil de soportar. No hay nada de eso que está en su imaginación o en la imaginación de no sé quién. A esta altura es un tema cerrado", concluyó, dejando claro que, al menos de su parte, el capítulo con Burlando quedó completamente atrás.

¿Qué pasó entre Fernando Burlando y Mariana Brey?

La relación pasada entre Mariana Brey y Fernando Burlando volvió a la escena mediática después de que la periodista recordara, en el streaming Ángel Responde, que el abogado incluso le propuso casamiento cuando estuvieron juntos. Entre anécdotas, también comentó que Burlando le había ofrecido acompañarlo como candidata en las próximas elecciones del 26 de octubre. Aunque aclaró que la relación terminó en buenos términos y mantienen un vínculo cordial, sus declaraciones generaron ruido inmediato, especialmente porque Burlando hoy está en pareja con Barby Franco.

Ante esos dichos, Barby reaccionó desde las redes sociales con un mensaje directo que dejó clara su incomodidad: “Suelte señora. Ya está. Hay una bebé... respete un poco”. La respuesta dejó en evidencia que el tema todavía genera tensión. Más tarde, desde Puro Show, Brey buscó bajarle el tono a la polémica y se mostró comprensiva con la reacción de la modelo, señalando que no pretende reavivar conflictos del pasado y que su historia con Burlando está cerrada hace años.

     

 

Mariana Brey Fernando Burlando Barby Franco

