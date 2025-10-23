En vivo Radio La Red
Kicillof contra el Gobierno de Milei en el cierre de campaña: "Han convertido nuestra economía en un casino"

El gobernador bonaerense encabezó un acto en San Martín para cerrar la campaña de las elecciones del próximo domingo y destacó que el peronismo ha estado en “una campaña permanente para ponerle un freno” a Javier Milei.

Kicillof encabezó esta tarde un acto en el partido de San Martín a modo de cierre de campaña de las elecciones nacionales del próximo domingo, después de visitar Almirante Brown y Berazategui. En el escenario, lo acompañaron el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa; la vicegobernadora, Verónica Magario, y los tres primeros candidatos a diputados de FP en la provincia de Buenos Aires: Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois.

"Estamos en una campaña permanente para ponerle un freno a Milei desde el día que llegó", elogió el gobernador al peronismo por su oposición al Gobierno nacional desde el 10 de diciembre de 2023.

Kicillof san martín

Además, cuestionó a los funcionarios del Gabinete nacional, el cual -dijo- "está conformado por lo más rancio, lo más conocido, lo más antiguo y lo más dañino de la política argentina desde la vuelta de la democracia".

Entre a los integrantes del Gobierno a quienes criticó se encuentran Patricia Bullrich, Santiago Bausili, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger. "Más casta no se consigue", enfatizó y también hizo un señalamiento especial para el ministro de Economía, Luis Caputo: "No sé para quién trabaja. A esta altura, no sabemos si es el Ministerio de Economía que tiene funcionarios de JP Morgan; o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía de la Nación", rechazó.

"Han convertido la economía nacional en una mesa de dinero, en un casino, con la nuestra, con la tuya, con la de todos, se están timbeando el país. Ni liberal, ni libertario, ni austríaco vinieron a fundir, endeudar y fugar a la Argentina", fustigó.

Respecto al Presidente, sostuvo que "vino a sacarle la plata del bolsillo al que más lo necesita para dárselo a las corporaciones y a la tumba" y remarcó que luego de que Milei dijera que iba a pintar el "país de violeta", tras el resultado de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre "no había pintura" y la Provincia "terminó celeste".

Por su parte, el jefe provincial señaló que con la coalición peronista "en 70 días, hemos recorrido 100 municipios aproximadamente" y remarcó: "Nos propusimos no dejar un centímetro de suelo bonaerense sin que estuviera representado por Fuerza Patria".

