Kicillof contra el Gobierno de Milei en el cierre de campaña: "Han convertido nuestra economía en un casino"

Entre a los integrantes del Gobierno a quienes criticó se encuentran Patricia Bullrich, Santiago Bausili, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger. "Más casta no se consigue", enfatizó y también hizo un señalamiento especial para el ministro de Economía, Luis Caputo: "No sé para quién trabaja. A esta altura, no sabemos si es el Ministerio de Economía que tiene funcionarios de JP Morgan; o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía de la Nación", rechazó.

"Han convertido la economía nacional en una mesa de dinero, en un casino, con la nuestra, con la tuya, con la de todos, se están timbeando el país. Ni liberal, ni libertario, ni austríaco vinieron a fundir, endeudar y fugar a la Argentina", fustigó.

Respecto al Presidente, sostuvo que "vino a sacarle la plata del bolsillo al que más lo necesita para dárselo a las corporaciones y a la tumba" y remarcó que luego de que Milei dijera que iba a pintar el "país de violeta", tras el resultado de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre "no había pintura" y la Provincia "terminó celeste".

Por su parte, el jefe provincial señaló que con la coalición peronista "en 70 días, hemos recorrido 100 municipios aproximadamente" y remarcó: "Nos propusimos no dejar un centímetro de suelo bonaerense sin que estuviera representado por Fuerza Patria".