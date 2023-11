Gabriel Katopodis hizo campaña desde un tren: "No es con discursos violentos"

Por último, Katopodis cerró el tuit con dos hashtags: "#MileiNo" y " #MassaPresidente".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgkatopodis%2Fstatus%2F1720020289386316143%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Bien temprano volvimos a los trenes en la estación #JoséLeónSuárez con @nancycappelloni a conversar con los vecinos y vecinas que se van a laburar.



No es con discursos violentos. Es trabajando todos los días, a cada hora y en cada barrio, sin romper nada como vamos a poner a la… pic.twitter.com/bVDiRi6WdB — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) November 2, 2023

¿Qué dijo Katopodis a los pasajeros del tren?

En un video que se volvió viral en las redes sociales, se puede observar y escuchar el discurso del ministro mientras hacía campaña a bordo del transporte público.

"Los que votaron a Milei, no los queremos distraer. Ya sabrán ellos por qué votaron a Milei. Ahora, los que no votaron a Milei y no votaron a Massa, que votaron en blanco, que no fueron a votar, que votaron a Schiaretti ,a Bullrich; a todos ellos les pedimos que nos acompañen el 19", sostuvo.

Embed

Y añadió: "No queremos ni que sean fanáticos de Massa, ni afiliados, ni primeros militantes, ni que se hagan un tatuaje en el brazo con la cara de Massa. Lo único que necesitamos es el voto de confianza porque está muy en riesgo. Es muy serio lo que se elige el 19".

Por último, completó: "Así que, con mucha fuerza y con mucha confianza, hay que votar con esperanza. No con bronca, sino con esperanza que la Argentina tiene mucho futuro. Que tengan un lindo día, un beso, muchas gracias".