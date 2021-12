"Hoy el Poder Ejecutivo no tiene mayoría y está en problemas. Probablemente no tengamos presupuesto, si el oficialismo no se dispone a dialogar", advirtió el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, entrevistado por Viviana Canosa en su programa Viviana con vos emitido este miércoles por A24.