Gerardo Morales se anota en la interna de Juntos por el Cambio: ¿cuándo lanza su candidatura?

Según anticipó la agencia NA, fuentes del entorno del dirigente radical confirmaron que competirá en la elección interna de Juntos por el Cambio y de esta forma es el segundo precandidato ratificado luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también afirme sus aspiraciones presidenciales el pasado jueves a través de un spot oficial.

"Es sin duda el mejor candidato que tiene el radicalismo", sentenció el dirigente radial Federico Storani a la cabeza de la CON.

De esta manera, la Corriente de Opinión Nacional prolongó la cadena de manifestaciones de apoyo vertidas por diversas líneas radicales a favor de las aspiraciones presidencialistas de Morales, tales como la de Martín Lousteau de "Renovación", las cuales se acentuaron tras el triunfo logrado por el partido centenario en La Pampa dentro de la interna con el PRO, en el marco del primer test electoral del calendario 2023.

Así quedó reflejado un claro alineamiento detrás de la figura del gobernador de Jujuy, cuyo proyecto presidencial sigue tomando vuelo con la maciza definición de intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales y dirigentes bonaerenses, convencidos de que el norteño encarna "ideales y valores democráticos y éticos" del radicalismo.

La interna de Juntos por el Cambio al rojo vivo

La interna opositora está en su punto de máxima tensión. Tras el lanzamiento de Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri salió a felicitar al jefe de Gobierno porteño aunque celebró que exista "competencia" en la coalición y no se inclinó aún a favor de ningún candidato a la vez que se espera que él mismo participe de la carrera por la Presidencia en 2023.

El propio Macri recibió tanto a Larreta como a Bullrich en su casa de Villa La Angostura semanas atrás en pos del armado electoral que comienza a definirse de cara a las elecciones primarias de agosto. Por otro lado, el viernes también visitó a su primo, Jorge Macri, quien deberá competir, dentro del frente opositor con los otros precandidatos a jefe de Gobierno porteño lanzados hasta el momento: Fernán Quiros y Soledad Acuña, del riñón de Rodríguez Larreta, y el senador radical Martín Lousteau.

Por su parte, Bullrich aún no lanzó de forma oficial su candidatura pero si de manera informal en entrevistas y con apariciones públicas. En un reportaje con La Cruel Verdad en A24 aseguró que si Macri también se postula para gobernar la nación, ella no bajará su candidatura.

"A mí no me baja nadie", ratificó y revolvió la interna con Larreta al insistir con su "falta de decisión" por el uso de las pistolas Taser. "Yo compré pistolas Taser. Entraron tres días después de que nosotros nos fuimos de gobierno. Cuando Macri las quiso comprar, la Corte Suprema dijo que era algo legal. En vez de seguir pidiendo permiso, usalas. No le podés seguir pidiendo permiso a un gobierno que te va a decir que no a propósito", deslizó.