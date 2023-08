"Hay que amigarse con la policía": la inseguridad entra en la agenda de campaña del peronismo

En tren de despegar a Massa de los errores de la actual gestión y resaltar su gestión como ex intendente de Tigre, Glinski dijo que “Massa representa el cambio de paradigma, la posibilidad de entender que la seguridad es un tema importante”, y en contraposición a ello repudió como "un acto de irresponsabilidad absoluta" que la oposición utilice el tema de la seguridad para sus promesas de campaña.

La semana pasada Massa visitó centro de monitoreo de seguridad de Almirante Brown y se reunió con colectiveros. Recordó que el empezó esa política en Tigre cuando era intendente. Tomarlo como ejemplo y no dejar u solo colectivo sin este sistema de cámaras, que el colectivero viaje y labure tranquilo", había dicho en su primera recorrida de campaña en la que trató el tema de seguridad.

Sergio Massa con el primer candidato a diputado nacional por Chubut y jefe de la Policía Aeroportuaria (PSA), José Glinski. Foto UP.jpg

La inseguridad preocupa a los intendentes del PJ bonaerense, pero también a los de otras provincias donde se juega esta elección

Sergio Massa habló sobre seguridad con colectiveros de Almirante Brown. Foto UP..jpg

Glinski reconoció en declaraciones radiales que los gobiernos peronistas tuvieron una dificultad histórica para abordar el tema de seguridad, y que eso se debe a una herencia por parte de los resabios de la última dictadura.

“Creo que sobre todo en esta última gestión hemos entendido que hay que amigarse con la labor policial, hay que entender que los policías y las policías son la tercera burocracia en toda la Argentina, en las provincias y a nivel nacional también, después de la educación y la salud".

En esta línea agregó que "la policía tiene a su cargo una de las tareas más difíciles y lo hace a través de gente que merece ser reconocida como trabajadores y trabajadores”, por lo que "hay que empatizar de manera tal de que podamos llevar alguna respuesta eficaz a los vecinos y las vecinas que padecen algo que efectivamente sucede, que es la inseguridad".

“Para nosotros el orden es un valor que levantamos y que necesitamos porque en muchos casos significa que puedas llegar a fin de mes, que puedas ir a laburar todos los días sin que no te pase nada en el camino, que la escuela esté abierta y todos tus hijos puedan ir a estudiar, que pase la policía cada tanto por la puerta de tu casa y vos te sientas tranquilo”, señaló Glinski.

Sobre el rol del Estado en la seguridad, el funcionario reafirmó que hay un cambio de paradigma: “Me parece que esa etapa donde el peronismo en el gobierno no podía arrimarse a los temas de seguridad terminó por completo y no hay que tenerle miedo al uso de la fuerza porque es parte de las herramientas que uno tiene cuando gobierna".

"No podés estar peleado con lo que tenés que conducir, que es una estructura burocrática que se llama policía, y creo que hemos hecho muchísimo en ese sentido", agregó Glinski.

Sergio Massa y Axel Kicillof en acto de entrega de 40 nuevos patrulleros en Merlo. Foto Mecon..jpeg

"Hemos mejorado mucho, por lo menos a nivel de las fuerzas federales y creo que lo tenemos que hacer con el resto de los policías del país, en la capacidad profesional, los salarios, en prestarle atención a las necesidades de nuestros hombres y mujeres”, afirmó.

Glinski manifestó la importancia de profesionalizar y reconocer el trabajo de quienes cumplen el rol de garantizar la seguridad y de tener "una política nacional de seguridad que alcance a todas las provincias, creo que hay un estándar mínimo que deberíamos garantizar que es cuidar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras policiales a lo largo y ancho de la Argentina".

"No hay que dejar ni un colectivo en la Argentina sin sistema de seguridad”, había dicho la semana pasada en una recorrida por Almirante Brown, en el sur del conurbano bonaerense, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Al visitar junto al candidato a intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el Centro de Operaciones Municipal, donde evaluó el funcionamiento de las cámaras de seguridad en los colectivos y los botones antipánico, tecnologías que viene desarrollando el municipio para las emergencias y la prevención del delito.

Massa recorrió las unidades de los colectivos y compartió una charla con los choferes, donde recalcaron la importancia de la seguridad tanto para los pasajeros como para los trabajadores en el transporte público.

Antes se habia mostrado en otro acto de entrega de 40 patrulleros en otro distrito clave del peronismo: Lomas de Zamora.

El discurso de UP y el resto de los candidatos del peronismo no es nuevo, pero sorprende ante el silencio durante cuatro años tanto de los gobiernos nacional de Alberto Fernández como el provincial de Axel Kicillof, que mantuvo fuertes enfrentamientos entre ambas jurisdicciones que justamente fueron cuestionadas por los intendentes del PJ que desde las elecciones parlamentarias de 2021 reclaman la creación de una policía municipal para tener más injerencia en las decisiones.