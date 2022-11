hebe de bonafini.webp

En la Argentina, el presidente Alberto Fernández decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento de la dirigente de los derechos humanos, y mañana todavía estará vigente la medida.

Si bien el reclamo fue descartado por autoridades nacionales, en última instancia, de existir el pedido formal por parte de la AFA, el organismo encargado de aprobar -o no- el uso de cualquier tipo de pronunciamiento político es la FIFA y, al momento, se mostró en rechazo de los reclamos externos.

En caso de aceptarse, sólo podría aplicarse a funcionarios en Gobierno.

Cuándo la selección argentina usó la cinta negra de luto

La histórica cinta negra se utilizó una vez, a raíz del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón, el 1° de julio de 1974. La Argentina se encontraba disputando el Mundial en Alemania, y el Gobierno decretó tres días de duelo.

En esa oportunidad, la AFA intentó postergar sin éxito el partido, previsto para el 3 de julio, pero las autoridades de la FIFA optaron por continuar con el cronograma mundialista. Hubo brazalete negro y bandera a media asta y, a los 10 minutos de iniciado el encuentro, llegó el minuto de silencio, único en la historia de una Copa del Mundo, en el medio de un partido.

En la Argentina, el presidente Alberto Fernández decretó tres días de duelo nacional

El Gobierno definió cómo serán los tres días de duelo

A través de un decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial y firmado por Alberto Fernández, Juan Manzur -jefe de Gabinete- y Martín Soria -ministro de Justicia-, la administración pública declaró tres días de homenaje que empezaron a correr el domingo, fecha del fallecimiento de la titular del organismo de derechos humanos.

“Durante los días de duelo, la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos”, se precisó en el artículo 3. Además, el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, expresará formalmente las condolencias del gobierno nacional a la familia de Bonafini.

No hay más definiciones, por lo que tanto dependencias públicas como privadas funcionarán normalmente durante los días de duelo. También habrá clases, como sucede habitualmente, excepto por los colegios que definieron horarios especiales por el partido que jugará mañana la Selección en el inicio del Mundial de Qatar 2022.

El Gobierno definió cómo serán los tres días de duelo por el fallecimiento de Hebe de Bonafini

En los considerandos del acto administrativo, se enumeraron los argumentos que impulsaron al gobierno nacional a adoptar esta decisión.

“Hebe de Bonafini se convirtió en una figura de orden internacional; no hay país en el mundo que no conozca los trágicos años del terrorismo de Estado en Argentina y que no haya visto a las Madres de Plaza de Mayo como un símbolo de la lucha por los derechos humanos”, se destacó.

“Con enorme valentía, con inmenso coraje, con su búsqueda infatigable, su lucha de décadas generó una sociedad mejor, que lleva a los derechos humanos como un elemento de su propia identidad nacional”, agregaron.

Madres de Plaza de Mayo convocaron a movilización

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo convocó para el próximo jueves a una movilización para despedir a su titular, Hebe de Bonafini. La marcha fue difundida a través de las redes oficiales del organismo y tendrá lugar el mencionado día a las 15:30 en la Plaza de Mayo.

De esta forma, la organización que presidía invita a despedir a su titular con la movilización número 2.328 de la historia, en el mismo espacio en el que de Bonafini se manifestó para exigir la aparición de los desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina.