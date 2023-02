Hilda "Chiche" Duhalde se descompensó por la ola de calor y debió ser asistida de urgencia

Personal de SAME informó que sufrió un cuadro de hipotensión arterial. De todos modos, le recomendaron que asista a su médico de cabecera para ajustar su medicación.

La esposa del expresidente Eduardo Duhalde se encontraba en la zona del Congreso cuando sufrió un golpe de calor y baja de presión. Tras ser asistida por personal médico, la dirigente peronista pudo recomponerse y no tuvo que ser trasladada.

Hilda 'Chiche' Duhalde. (Foto: NA)

"Chiche" Duhalde quiere ser candidata a gobernadora por el peronismo

En octubre de 2022, la histórica dirigente peronista Hilda "Chiche" Duhalde reveló que tiene "muchas ganas de participar" en las elecciones 2023, y adelantó que "podría ser candidata a gobernadora" de la provincia de Buenos Aires.

"Dios o la sociedad dispondrán dónde me ubican. Yo estoy trabajando mucho, reuniéndome con la gente. Y después será lo que deba ser”, aseguró la esposa del expresidente Eduardo Duhalde. “Tengo muchas ganas de participar, podría ser candidata a gobernadora", aseguró la exsenadora en declaraciones radiales.

En tal sentido, “Chiche” Duhalde agregó: "Me siento cómoda en lo ejecutivo. Creo en los consensos y en que un partido solo no puede, de ninguna manera, sacar el país adelante. Gane quien gane va a necesitar obligadamente llegar a acuerdos. Es imposible gobernar si no se acuerda con los partidos".