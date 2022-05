Horacio Rodríguez Larreta reconoció que aplicará dos reformas clave si es electo presidente

En ese sentido, planteó que debe haber un sistema impositivo que “promueva el empleo”, al cuestionar que “tomar un trabajador cuesta una fortuna”.

Rodriguez Larreta 1.jpg De cara a las elecciones 2023, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta evitó hablar acerca de su presentación como candidato al Ejecutivo

Asimismo, pidió imprimirle mayor federalismo a la gestión y sostuvo al respecto: “Nunca hemos sido tan unitarios como ahora, el kirchnerismo concentró mucho poder en el gobierno nacional para tenernos agarrados a todos, hay gobernadores que parecen más delegados del gobierno nacional que de una provincia autónoma”.

Las propuestas de Larreta en caso de ser presidente: planes sociales e inflación

"Hay que bajar la inflación, eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más de lo que tenemos, eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral", expresó en diálogo con Radio Mitre. Para ello sostuvo que se debe cambiar la legislación, porque así como está la situación actual no se genera "empleo de calidad".

Además, habló de "replantear el sistema jubilatorio" para que el equilibrio fiscal sea "sostenido en el tiempo" y dejen de existir inequidades con la enorme cantidad de "regímenes especiales" que existen.

larreta-ciclolectivo2022-pasesanitario.jpg Las propuestas de Larreta en caso de ser presidente: planes sociales e inflación (Foto: Telam).

"Para que todo esto sea sostenible en el tiempo, necesitamos mejor educación. La educación es lo único que va a generar salarios de calidad para que vivamos mejor. Hay que mejorar la calidad educativa", consideró.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño apuntó a otro de los problemas que atraviesa la economía argentina: la inflación. "Es un tema complejo, no hay un eslogan. Si Argentina no crece, no hay salida. Tenemos que volver a crecer y eso requiere inversión, reglas de juego claras, que se produzca más y que no gastemos más de lo que tenemos", insistió.

En ese sentido, expresó que debe existir un "plan integral" para atacar el problema inflacionario y sentar las bases para que el próximo Gobierno pueda continuar con una política que apunte a bajar la inflación.

"Hay que fijar el rumbo, decir hacia dónde vamos. Obviamente ni en cuatro días ni en cuatro meses vas a solucionar los problemas, pero sí decir hacia dónde vamos", señaló.

Larreta sobre Alberto Fernández y las retenciones

Al ser consultado respecto al anuncio del presidente Alberto Fernández sobre subir las retenciones, Rodríguez Larreta manifestó su preocupación por esta iniciativa de la Casa Rosada.

Al mismo tiempo, resaltó la unidad de Juntos en el Cambio en el Congreso, para evitar que se aumenten los precios. Allí, aprovechó para volver a remarcar que la unidad en la coalición opositora no está en riesgo.

larreta fernandez.jpg Rodríguez Larreta manifestó su preocupación por el anuncio de Alberto Fernández sobre las retenciones

"Yo tengo mi obsesión en la Ciudad, en la confección de un plan y en la unidad", dijo. Y se dedicó a trazar el armado electoral rumbo a las presidenciales 2023, donde aseguró que imagina unas PASO de los distintos candidatos dentro de JxC.

"Los candidatos en Juntos por el Cambio, los va a elegir la gente. Después quien se presenta falta un año para el cierre del listas", advirtió.