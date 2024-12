Insfrán, duro contra la Corte: "Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante"

El mandatario provincial recordó que, en octubre de este año, Formosa había expresado su necesidad de reformar la Constitución local y destacó el "orgullo" con el que defendió los intereses de los formoseños.

“Ayer algunos se pusieron contentos porque la Corte Suprema sacó un fallo, me alegro, pero nosotros en octubre sacamos la necesidad de la reforma de nuestra Constitución y con orgullo vengo a decirles que, una vez más, defendimos los intereses de cada uno de nosotros”, señaló.

Insfrán, quien gobierna Formosa desde 1995, sostuvo que el pueblo de la provincia tiene el derecho de elegir a su gobernante, al margen de lo que opinen otros sectores: “El pueblo de Formosa va a elegir. A pesar de que ellos (la oposición) desearían que ese fallo diga: 'fulano de la oposición tiene que ser el gobernador de Formosa'”.

Sin embargo, el gobernador indicó que acatará la decisión judicial. "Puedo estar de acuerdo o no con el fallo, pero de que tenemos que cumplir, vamos a cumplir. Es un tiro de gracia al federalismo. No es algo delegado a la Nación. No se olviden: las provincias son preexistentes a la Nación", afirmó.

El fallo de la Corte Suprema fue dictado el jueves pasado, en respuesta a un amparo presentado por el frente “Confederación Frente Amplio Formoseño”. Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti argumentaron que la cláusula que permitía la reelección indefinida de Insfrán, modificada en 2003, presentaba ambigüedades que afectaban la alternancia en el Poder Ejecutivo y la división de poderes, pilares del sistema democrático.

Los magistrados destacaron que las provincias deben ajustarse a los límites establecidos por la Constitución Nacional, advirtiendo que la reelección ilimitada fomenta la personalización del poder y debilita los frenos y contrapesos necesarios para el buen funcionamiento de la democracia.