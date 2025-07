Internas en el Gobierno a horas del cierre de listas de LLA para la provincia de Buenos Aires

Filtraciones en la causa YPF, empresas de seguridad cercanas a Martín Menem contratadas por el Estado, las valijas de un amigo de Santiago Caputo y contradicciones sobre la intervención del Tesoro para frenar una corrida cambiaria fueron los temas que concentraron la última conferencia de prensa de Adorni.

Todo eso ocurrió a horas de la definición de los candidatos que integrarán las listas del Frente La Libertad Avanza-PRO, como primer paso de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Purga en la Procuración del Tesoro por el caso YPF

Adorni tuvo que salir a desmentir que la purga con el despido de más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro haya sido ordenada por filtraciones de información crucial en la causa de YPF. Dijo que la decisión se había tomado antes como parte del ajuste en el Estado, y no por la supuesta "filtración" que desmintió, pese a que había surgido desde otras fuentes de la propia Casa Rosada.

El escándalo rozó a Santiago Castro Videla, un hombre cercano a Santiago Caputo y exasesor del fondo Bulford, beneficiado por el fallo de la jueza estadounidense que ordenó entregar el 50% de las acciones de YPF a ese fondo. Adorni denunció “operaciones mail intencionadas” destinadas a perjudicar al Gobierno.

“Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión de entrega de acciones de YPF. En consecuencia, la decisión de la jueza Loretta Preska se encuentra suspendida. Esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida. No hay plazo determinado para ello" dijo el vocero.

Nuevos cambios y defensa cerrada

En medio de tanta desmentida, Adorni confirmó que el Gobierno decidió reemplazar a Miguel Blanco, titular del organismo que controla internamente al Poder Ejecutivo Nacional.

Su reemplazo será Alejandro Fabián Díaz, experto en gobierno corporativo y sindicatura societaria, con antecedentes en Nucleoeléctrica y en la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La licitación millonaria del Banco Nación que ganó la empresa de seguridad de Martín Menem y sus hermanos fue publicada en el Boletín Oficial. Pero dentro del gabinete hubo quienes vincularon el tema con los cortocircuitos en el triángulo de hierro en el que conviven Karina Milei y Santiago Caputo.

El presidente ordenó a Adorni salir a desmentir la interna y enmarcar la noticia como “una operación política mediática” contra el Gobierno. “Si hay alguna irregularidad, alguien se presentará en la Justicia. Pero no creemos que sea el caso, más que una manipulación o una operación periodística que no tiene relevancia. Es una empresa que presta gran parte de sus servicios al sector privado”, defendió el vocero a Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA.

Cerca de Adorni, buscaron bajarle el tono a los rumores y descartaron que la denuncia sea una devolución de fuego amigo del entorno de Caputo, tras la filtración de la denuncia por las 10 valijas que bajaron del avión de Leonardo Scatturice, flamante inversor de Flybondi y exrepresentante de la SIDE (a las órdenes de Santiago Caputo) en Estados Unidos.

La pelea de fondo, según admiten en los pasillos de la Casa Rosada, tiene que ver con el manejo del armado de listas y alianzas electorales de LLA, que quedó concentrado en Karina Milei junto a Menem y Sebastián Pareja, mientras el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo, fue corrido de ese rol.

La desmentida de la renuncia de Toto Caputo y de ruidos en la economía

El Gobierno salió a desmentir que la suba del dólar en las últimas semanas que lo llevó cerca del techo de las bandas hayan generado ruido o cimbronazo económico, a la vez que bajaron el tono a las culpas que lanzó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo a los bancos, por no sumarse al canje de letras del Tesoro.

"A Caputo que me lo echaron, pobre Caputo. Algunos de ustedes dijeron que renunciaba. Ahora no sabes el material que tengo para el streaming", bromeó el vocero de Milei el mismo viernes para cerrar la semana desmintiendo la intervención del gobierno para frenar la suba del dólar contradiciendo el programa firmado con el FMI de no intervenir entre bandas.

Pero había sido el propio ministro de Economía, quien el jueves salió a explicar la movida realizada por el Banco Central para absorber 3 billones de pesos del mercado para contener que la masa monetaria concentrada en los bancos, se traslade al tipo de cambio y sobrepase el techo fijado en $1400.

Hermetismo total en LLA y el PRO por el cierre de listas

En la Casa Rosada y el PRO negociaban contra reloj los nombres para integrar las listas de candidatos en las 8 secciones electorales donde el 7 de septiembre se elegirán diputados para la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Fuentes de LLA anticiparon a A24.com que no oficializarán los nombres hasta último momento. Este sábado a la medianoche vencía el plazo de presentación ante la justicia Electoral y en el entorno de Karina Milei y su operador bonaerense, Sebastián Pareja, no descartaban hacer la presentación en público con un encuentro partidario el domingo.

La tensión se centraba en la necesidad del PRO que conduce Cristian Ritondo en la provincia, de evitar una ruptura con los intendentes que responden políticamente al expresidente Mauricio Macri y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.