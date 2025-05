"Irrespetuoso": el tenso cruce entre Caputo y un periodista por los dólares "bajo el colchón"

“Pará, pará, pará. Estás diciendo un nivel de disparate, ¿de qué estás hablando? ¿Vos decís que yo tengo dólares en el colchón? No seas irrespetuoso, no te pases de listo”, respondió visiblemente molesto.

El periodista intentó aclarar su planteo aludiendo a las declaraciones juradas: "Según la declaración jurada de muchos ministros figura que tienen dólares en el exterior".

"Tener dólares en el exterior está permitido. No es lo mismo que tenerlos en el colchón, como estás sugiriendo, que son no declarados. No estás entendiendo cómo se usa el término. Nosotros promovemos la libertad; el que quiera traerlos, que los traiga", djo Caputo.

Luego, justificó la medida de blanqueo que prepara el Gobierno: "Es en beneficio de todos los argentinos. Yo pago todos mis impuestos y quiero esto, porque quiero pagar menos. Cuanta más gente formalice, vamos a pagar menos impuestos".

Luis Caputo anuncio.jpg

Las medidas para sacar los "dólares del colchón"

"En Argentina no se invierte hace muchísimos años. Es el inicio de un nuevo régimen", dijo el ministro Caputo.

En concreto, las nuevas medidas anunciadas para volcar "dinero guardado como reserva de valor" al mercado, son las siguientes:

Deroga regímenes de información que son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir a ARCA la información de las operaciones de los ciudadanos.

de las operaciones de los ciudadanos. El régimen informativo de compra venta de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes al ARCA.

al ARCA. Cae el régimen informativo para compras con tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales . Ya no habrá obligación de los comercios y negocios de informar al ARCA todas las compras de los clientes . El monto de los consumos personales será privado .

para consumos personales de los comercios y negocios de informar al ARCA . . Derogan el cruce de los escribanos.

El régimen informativo de compra venta de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA.

El régimen informativo del pago de expensas también va a quedar derogado.

El código de transferencia inmueble: a partir de ahora el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando ponga en venta una propiedad.

a partir de ahora el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando ponga en venta una propiedad. El régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. Los proveedores de servicios públicos n o deberán reportar a carca dichos consumos.

Extracciones en efectivo se informaban desde cualquier monto. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales , va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y jurídicas

Los bancos dejarán de informar a ARCA: transferencias y acreditaciones bancarias menores a $50.000.000 pesos para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

transferencias y acreditaciones bancarias menores y $30.000.000 para personas jurídicas. El saldo al último día del mes bancarios era entre $700.000 y $1 millón. Se elevan a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Plazos fijos: de $ 1 millón a $ 100 millones (físicas) y $ 30 millones (jurídicas)

de $ 1 millón a $ 100 millones (físicas) y $ 30 millones (jurídicas) Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: de $ 2 millones pasará a $ 50 millones (físicas) y $ 30 millones (jurídicas)

de $ 2 millones pasará a $ 50 millones (físicas) y $ 30 millones (jurídicas) Tenencias en Alycs (entidades intermediarias) : se informaban todos los montos y ahora $ 100 y $ 30 millones.

se informaban todos los montos y ahora $ 100 y $ 30 millones. Compras de consumidor final: eran de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 por otro medio y se eleva a $ 10 millones para ambos rubros.

Con el pretencioso nombre de "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", la idea principal es volcar más dólares al mercado. Eso se inscribe en la iniciativa que busca el gobierno - desde los tiempos de la campaña - de "secar la plaza de pesos".

El gabinete económico busca con lo que llama "dolarización endógena", que la divisa norteamericana se vuelque al mercado interno, pero con la "garantía" de que con los cambios anunciados, ya no se correrá el riesgo de ser llamado por ARCA - la agencia impositiva del gobierno - por el origen de esos fondos.

Caputo, de todas maneras, anunció que esto no es un nuevo blanqueo, porque se pagarán impuestos que correspondan en los gastos que se hagan. Tampoco se libera la cantidad a volcar al mercado. El tope será de US$ 100.000 dólares. Por encima de esa cifra, se aplicarán las medidas según los acuerdos tributarios internacionales a los que adhiere la Argentina ( como el GAFI, sobre el presunto lavado de dinero).