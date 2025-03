Javier Milei, en el Congreso: EN VIVO, minuto a minuto, la apertura de las sesiones 2025

Live Blog Post

Milei inaugura (y clausura) el Congreso en un año clave para su gestión

Por Pablo Winokur

Javier Milei inaugura este sábado a la noche el 143° periodo de sesiones ordinarias de la historia argentina. Lo hace en un contexto particular: año electoral, una crisis económica que no termina de resolverse, una debilidad política manifiesta y un gobierno que tiene vocación de poder total, incluyendo la voluntad de cambiar no solo el status quo en la Argentina, sino en influir en todo el mundo.

Para cumplir sus objetivos políticos (y económicos) Milei necesita abrir y cerrar el Congreso en un solo pase de magia. Es quizás este el show al que vamos a asistir en la noche del sábado.