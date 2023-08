Javier Milei, en el Council de las Americas: "La casta los va a dejar pobres, miserables y en la ruina"

"El Estado presente lo único que hizo fue hundirnos en esta miseria", sumó y definió que "este modelo sólo sirve para la casta, que no sólo son los políticos ladrones sino también de los empresarios que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada", aseveró, y añadió que la casta "también se compone de los sindicalistas que entregan a los trabajadores en vez de representarlos".

A los presentes, les cuestionó, "ustedes que son el sector privado, ¿por qué permiten una estafa a manos de un grupo delincuentes?".

Sin embargo, les prometió que con "su modelo" se compromete "a sacarles el Estado encima ya que son ustedes los que tienen que poner de pie a la Argentina".

"Los países más libres son ocho veces más rico que los reprimidos", aseguró. "¿Por qué tanto miedo a las ideas de la libertad, la única opción verdadera y valida somos nosotros. Pueden quedarse con el modelo de la casta, la de buenos o de malos modales, pero van a terminar pobres, miserables y en la ruina".

"Nosotros lo que estamos planteando son tres familias de reformas. Tres generaciones de reformas, y esto es un programa pensado en un lapso que podría ser entre 35 y 50 años. Esto significa además que como proyecto excede ampliamente a mi vida política, por eso siempre hacemos énfasis en determinar las bases de la nueva Argentina", analizó.

"Sabemos que es un camino largo que muchos aspectos nosotros vamos a estar sembrando las semillas de un árbol que nos vamos a disfrutar de esa sombra. Pero alguien lo tiene que hacer. Y por eso nosotros hemos presentado esta visión de largo plazo determinando los parámetros institucionales bajo el cual deberíamos movernos para volver a replicar este milagro que ya hicimos en 1860 cuando se anexó Buenos Aires y se puso en marcha el modelo de Alberdi y luego nos convertimos en la primera potencia mundial", recordó.

"Donde se aplica el modelo siempre funciona, el problema radica hoy que la solución está en manos del problema. Al menos eso se pensaba antes de las PASO. En ese sentido tiene que quedar claro que es una Argentina distinta es imposible en las manos de los mismos de siempre y no va a haber resultados si siempre vamos a hacer lo mismo", añadió el candidato ganador de las elecciones primarias.

Y luego se refirió a su propuesta en caso de llegar a la Rosada: "Nosotros hablamos de bajar gastos, de eliminar impuestos y regulaciones. En ese sentido el primer elemento de la reforma del Estado en la ley de ministerios. Nos vamos a quedar solamente con ocho ministerios y hay algo revolucionario que tiene que ver con el ministerio de capital humano", puntualizó.

"Este ministerio se va a ocupar de niños y familia, de la salud, la educación y la integración al trabajo. Vamos a cambiar la forma de mirar la política social. Se terminó esto de qué 'te doy el pescado'. Vamos a formar individuos libres que puedan vivir del fruto de su trabajo y le vamos a enseñar a pescar. Terminó este modelo de esclavitud donde se lleva a los sectores mas vulnerables a condiciones precarias hasta que queden esclavizados. Vamos a terminar con esa forma de dependencia", enfatizó Milei.

Sobre uno de los principales puntos de la mañana en la que se confirmó el ingreso de la Argentina a los Brics, Milei, sin mencionarlo, aseguró que el "alineamiento de geopolítica es con Estados Unidos e Israel, no se debe alinear con comunistas, pero eso no significa que el sector privado no pueda comerciar con quien se le dé la gana".