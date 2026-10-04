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El video con la particular reacción de Fede Bal ante la sorpresa de Evelyn Botto por el cumpleaños

La integrante de Otro Día Perdido, Evelyn Botto, sorprendió a su novio Fede Bal en el día de su cumpleaños y grabó el momento en que la vio.

4 oct 2026, 15:30
El video con la particular reacción de Fede Bal ante la sorpresa de Evelyn Botto por el cumpleaños

El video con la particular reacción de Fede Bal ante la sorpresa de Evelyn Botto por el cumpleaños

El video con la particular reacción de Fede Bal ante la sorpresa de Evelyn Botto por el cumpleaños

El video con la particular reacción de Fede Bal ante la sorpresa de Evelyn Botto por el cumpleaños

Evelyn Botto sorprendió a Fede Bal en el día su cumpleaños al irlo a buscar a aeropuerto, algo que no esperaba y provocó la reacción del actor, quedando todo filmado.

La integrante de Otro Día Perdido (El Trece) se grabó el domingo por la mañana bien temprano yendo con su auto a buscar a su pareja con varios regalos y una torta, después de unas semanas sin verse por trabajo.

“Hoy es domingo 4 de octubre, son las 7 y cuarto de la mañana y hoy llega Fede Bal después de un mes, larguísimo. Hoy es su cumpleaños además, así que le estoy yendo a dar la sorpresa y buscándolo al aeropuerto”, comentó Evelyn Botto en el video.

Y agregó entre risas: “Espero que le guste porque para mí estas cosas son doble filo porque nunca sabés después de un viaje así estás cansado. Confío en que se va a poner contento”.

La artista fue comentando los detalles de la sorpresa que preparó para su novio en su cumpleaños número 36: “Yo tengo, por un lado, una tortita que ya se me cayó porque salí con muchas cosas, con el mate, la torta... También le compré un acolchado.

Luego, mostró cuál fue la rección de Fede Bal al verla en el auto, algo que no estaba al tanto que iba a suceder: “La con… de tu madre, ¿no ibas a ir a casa?”, dijo sorprendido el actor y sonriendo mientras la besaba agradecido por el gesto que tuvo en su cumpleaños y regresar juntos en ese día tan especial para él.

El posteo de Fede Bal tras la romántica sorpresa de Evelyn Botto

Fede Bal compartió en sus historias de Instagram el video que subió Evelyn Botto con la sorpresa que le dio para su cumpleaños y agregó tres corazones color rojo tras el lindo gesto de su novia de ir a buscarlo al aeropuerto y darle regalitos, consolidando el gran momento que atraviesan como pareja.

     

 

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