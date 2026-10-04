Nahuel Gallo formó parte de la peregrinación a Luján con un contundente mensaje por los presos políticos en Venezuela

“Esta peregrinación también fue por quienes todavía no recuperaron su libertad. Pedí especialmente por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en Venezuela”, señaló.

Gallo aseguró que durante el recorrido también tuvo presentes a las familias de los detenidos. “Pedí por cada uno de ellos, por su fortaleza y por sus pensamientos, y especialmente por sus familias, que siguen esperando y sosteniendo la esperanza”, agregó.

Tras completar el trayecto, volvió a agradecer por encontrarse en libertad, por poder estar junto a sus seres queridos y por tener nuevamente la posibilidad de caminar.

“Mientras pueda hacerlo, voy a seguir caminando también por quienes todavía esperan”, afirmó. Y cerró su mensaje con un pedido: “Que la Virgen de Luján los proteja, acompañe a sus familias y les dé fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el día de su libertad. Justicia y libertad”.

El antecedente de Nahuel Gallo en la Media Maratón de Buenos Aires

No es la primera vez que Gallo utiliza una actividad deportiva o multitudinaria para visibilizar la situación de los detenidos en Venezuela. A fines de agosto participó de los 21K de Buenos Aires y cruzó la meta con una remera que llevaba la misma consigna: “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”.

Después de completar la Media Maratón, publicó otro mensaje en sus redes sociales. “Corrí libre. Mientras cruzaba la meta, no pude dejar de pensar en quienes todavía no pueden hacerlo”, expresó.

En aquella oportunidad también pidió no olvidar la situación del pueblo venezolano y cuestionó la continuidad de las detenciones de presos políticos y extranjeros.

Además, hizo especial referencia a ciudadanos colombianos que permanecían detenidos y aseguró que algunos enfrentaban acusaciones similares a las que pesaron sobre él durante su detención: terrorismo, espionaje, conspiración y financiamiento al terrorismo.

“Sigo alzando la voz porque tengo hermanos que quedaron injustamente privados de su libertad”, sostuvo entonces.

Ahora, después de correr por las calles de Buenos Aires, Gallo volvió a elegir una actividad multitudinaria para transmitir el mismo mensaje. Esta vez fueron los kilómetros hasta la Basílica de Luján, en una peregrinación marcada para él por el agradecimiento, la fe y un nuevo pedido por quienes todavía permanecen detenidos.