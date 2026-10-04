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Nahuel Gallo formó parte de la peregrinación a Luján con un contundente mensaje por los presos políticos en Venezuela

Nahuel Gallo participó de la peregrinación a Luján, agradeció por su libertad y renovó su reclamo por los presos políticos en Venezuela.

Nahuel Gallo dijo presente en la perenigración a Luján. (Foto: redes sociales).

Nahuel Gallo dijo presente en la perenigración a Luján. (Foto: redes sociales).

Después de pasar 448 días detenido en Venezuela, Nahuel Gallo volvió a convertir una experiencia personal en un reclamo público. El gendarme argentino participó de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, donde agradeció por haber recuperado la libertad y pidió por las personas que continúan privadas de ella en el país caribeño.

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Gallo recorrió los cerca de 60 kilómetros que separan Liniers de Luján con una remera que llevaba un mensaje contundente: “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”. Al finalizar la caminata, explicó que su participación tuvo un significado especial después de los meses que permaneció detenido.

“Caminé para agradecerle a la Virgen por mi libertad, por haberme sostenido en los momentos más difíciles y por haber cubierto a mi familia con su manto”, expresó en su cuenta de X.

El reclamo de Nahuel Gallo en la peregrinación a Luján. (Foto: redes sociales).

El reclamo de Nahuel Gallo en la peregrinación a Luján. (Foto: redes sociales).

Sin embargo, el gendarme aclaró que su peregrinación no estuvo dedicada únicamente a su propia historia. También aprovechó la tradicional manifestación de fe para renovar su reclamo por quienes permanecen detenidos en Venezuela.

Esta peregrinación también fue por quienes todavía no recuperaron su libertad. Pedí especialmente por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en Venezuela”, señaló.

Gallo aseguró que durante el recorrido también tuvo presentes a las familias de los detenidos. “Pedí por cada uno de ellos, por su fortaleza y por sus pensamientos, y especialmente por sus familias, que siguen esperando y sosteniendo la esperanza”, agregó.

Tras completar el trayecto, volvió a agradecer por encontrarse en libertad, por poder estar junto a sus seres queridos y por tener nuevamente la posibilidad de caminar.

Mientras pueda hacerlo, voy a seguir caminando también por quienes todavía esperan”, afirmó. Y cerró su mensaje con un pedido: “Que la Virgen de Luján los proteja, acompañe a sus familias y les dé fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el día de su libertad. Justicia y libertad”.

El antecedente de Nahuel Gallo en la Media Maratón de Buenos Aires

No es la primera vez que Gallo utiliza una actividad deportiva o multitudinaria para visibilizar la situación de los detenidos en Venezuela. A fines de agosto participó de los 21K de Buenos Aires y cruzó la meta con una remera que llevaba la misma consigna: “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”.

Después de completar la Media Maratón, publicó otro mensaje en sus redes sociales. “Corrí libre. Mientras cruzaba la meta, no pude dejar de pensar en quienes todavía no pueden hacerlo”, expresó.

En aquella oportunidad también pidió no olvidar la situación del pueblo venezolano y cuestionó la continuidad de las detenciones de presos políticos y extranjeros.

Además, hizo especial referencia a ciudadanos colombianos que permanecían detenidos y aseguró que algunos enfrentaban acusaciones similares a las que pesaron sobre él durante su detención: terrorismo, espionaje, conspiración y financiamiento al terrorismo.

“Sigo alzando la voz porque tengo hermanos que quedaron injustamente privados de su libertad”, sostuvo entonces.

Ahora, después de correr por las calles de Buenos Aires, Gallo volvió a elegir una actividad multitudinaria para transmitir el mismo mensaje. Esta vez fueron los kilómetros hasta la Basílica de Luján, en una peregrinación marcada para él por el agradecimiento, la fe y un nuevo pedido por quienes todavía permanecen detenidos.

En pocas palabras

  • Nahuel Gallo: Participó de la peregrinación a Luján, agradeció por su libertad y renovó su reclamo por los presos políticos en Venezuela.
  • Pedido público: El gendarme argentino expresó su agradecimiento en redes sociales y pidió por quienes aún están privados de su libertad en el país caribeño.
  • Antecedente: Ya había utilizado la Media Maratón de Buenos Aires para visibilizar la situación de los detenidos en Venezuela.
Resumen generado por Thinkindot AI
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