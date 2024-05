Javier Milei habló sobre una posible reelección: "Va a depender de la gente"

El jefe de Estado también destacó: “Para que de cuatro pasemos a ocho años implica que habremos sido muy exitosos en lograr domar la inflación, hacer que la economía se empiece a recuperar y terminar con los problemas de inseguridad. Nosotros creemos que estamos trabajando en la dirección correcta. La gente lo está notando y si la gente decide seguir acompañando el proyecto de las ideas de la libertad, que yo estoy liderando, bienvenidos y después se terminará”.

Y remarcó: “Serán cuatro años, serán ocho y una vez que termine me iré a vivir al campo con mis hijitos de cuatro patas. Esto es algo que tiene fecha de caducidad, pero la verdad no es recomendable estar mucho más tiempo en la política”.

Javier Milei habló sobre el cepo cambiario

Durante la misma entrevista con El Observador España, sostuvo: “Hasta que nosotros no terminemos de frenar los mecanismos de creación endógena de dinero, no es factible abrir el cepo. Tenemos que terminar de acomodar el flujo de fondos de divisas dado el desastre que dejó el gobierno anterior. La contracara en un mercado como el de divisas es que si vos no acomodás todos esos stocks que generó el gobierno anterior, vas a generar una presión espuria sobre el mercado de cambios que te puede generar una caída de la demanda de dinero y complicarte los logros en materia inflacionaria”, explicó.

En ese sentido, Milei planteó: “Todos los días levantamos restricciones del cepo. Está claro que hemos tomado medidas muy concretas en términos de reducir los pasivos remunerados. Esta semana se redujeron en un tercio y vamos a seguir esa tendencia. Estamos ya con acuerdos muy avanzados con los bancos para cerrar el tema de los puts y, al mismo tiempo, de los dividendos retenidos de los que ya se limpió un tercio”.

Y concluyó: “Cada vez estamos muchísimo más cerca de abrir el cepo cambiario. El cepo se va a abrir cuando hayamos cerrado todos los grifos de emisión. Está cerrado el grifo fiscal, y cuando abramos el cepo como vamos a ir al tipo de cambio libre, se va a cerrar el grifo de emisión por sector externo”.