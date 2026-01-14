Moria Casán habló con el investigador privado de Pampita y Evangelina Anderson y ventiló los secretos más audaces

“Normalmente logramos muchas evidencias cuando salen a cenar, a un barcito o a tomar un café. Después de ahí hacemos el seguimiento con fotos y filmaciones hasta la puerta del hotel y ahí se termina el trabajo”, precisó el investigador privado.

"Van a un supermercado, dejan un vehículo y se suben a otro", relató sobre una de las acciones que observó en base a su experiencia en el rubro.

Y remarcó que la principal sospecha surge de los teléfonos celulares y las sospechas que surgen de ver algo fuera de lo normal: “Todo comienza por el teléfono, una vez que descubren algo nos llaman para que investiguemos a ver quién es la otra persona".

Ahí Gustavo Méndez sumó: "Hay una rubia que está en un relity de cocina que le habría puesto un geolocalizador en el auto a un ex DT de un club muy importante, él le decía que estaba de un lado al otro y la camioneta nunca salió del club, le figuraba en el teléfono".

Ante esto, el investigador aclaró: "Eso no se puede, estás invadiendo la propiedad privada. Todo lo que sea en la vía pública si se puede hacer".

En ese sentido, el panelista amplió reluciendo el archivo farandulero: "Casos famosos hay un montón: Pampita que contrató a un investigador privado, hay un audio que publicó Jorge Rial en su momento donde ella le decía: desmentímelo ahora y lo que habría en esa mesa eran imágenes de supuestas escenas del ex de ella con otra mujer, que no era actriz".

"Famosas me han contratado pero no te voy a dar las iniciales", indicó el profesional. Y agregó: "Matrimonios de treinta años nos llaman también".

El investigador resaltó que las mujeres suelen hacer mejor sus romances en la clandestinidad: “Cuando la mujer le mete los cuernos al marido, lo hace casi de una forma perfecta. Cuesta pero si hay algo lo enganchamos. La mujer es más viva”, disparó el experto en estos casos.

Graciela Alfano reveló detalles de su relación íntima con Mauricio Macri y confesó lo que más le gustaba

Graciela Alfano dio detalles de la intimidad que tuvo años atrás con Mauricio Macri y remarcó lo bien que la pasaron en los años que se vieron.

"Hablando de señores, Alfano querida, ¿ya te acostaste con Macri?", le preguntó sin vueltas Moria Casán. A lo que Grace confirmó sin dudar: “Sí mi amor, hace años, yo lo conocí hace mucho. Tuvimos una relación de siete años".

Luego llegó el momento de la picante revelación de la actriz al dar detalles de los momentos a solas que compartían y la conexión que tenían en la intimidad, algo que la deslumbró durante mucho tiempo.

"¿Es bueno en la cama?", indagó la conductora de La mañana con Moria (El Trece). Y lejos de evadir la pregunta, Graciela Alfano se deshizo en elogios para Mauricio Macri: "Sí me encanta, es muy divertido, muy ocurrente. Se le ocurre cada cosa en la cama que a mí me divirtió muchísimo, te lo juro, imaginte siete años con alguien que éramos clandestinos...".

Y cuando Moria Casán le pidió más detalles de eso que tanto le gustó de él en la privacidad, la actriz explicó: "Cosas parecidas, que te gustan a vos también. Es muy divertido. Es acuario, es inteligente. Chicos es ingeniero, tenés que tener capacidad para estudiar sino te rajan a los dos minutos de la facultad".