La mesa política definió sus prioridades: agenda legislativa, seguridad y la visita del Papa

Asimismo, se evaluaron los procedimientos y el operativo de seguridad previstos con motivo de la visita del Papa, con especial atención a las distintas medidas de prevención y coordinación necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante su estadía.

Entre los temas a definir, se encuentran el operativo de seguridad que tendrá como foco Casa Rosada durante el encuentro del papa León XIV con el presidente Javier Milei previsto para el domingo 8 de noviembre a las 17, y el posterior evento con autoridades nacionales y gobernadores, en la sede del Palacio Libertad (ExCCK).

Agenda legislativa: para el Gobierno ahora las prioridades son la reforma electoral y la ley de soberanía de Malvinas

En relación con la agenda legislativa, se abordó el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y la evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las islas Malvinas en la Cámara de Diputados.

Según confiaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, la estrategia del oficialismo es terminar de debatir el proyecto de reforma electoral para intentar eliminar o suspender las PASO por un año, la semana que viene en comisiones y que el proyecto sea votado en el Senado en la sesión de mediados de octubre.

En tanto, el pedido de Milei fue que se avance en el tratamiento en comisiones del proyecto de defensa de la soberanía de Malvinas que incluye no solo sanciones a empresas que exploten sin permiso argentino recursos naturales sobre las islas, sino drásticos cambios en las leyes de Defensa y de Seguridad Interior y Antiterrorismo, con un rol más activo de las Fuerzas Armadas y de la SIDE en operativos de control interno.

De esta manera, la mesa política del Gobierno fijó las prioridades a seguir esta semana, antes de que varios de sus integrantes como Karina Milei, Santilli, Luis Caputo partan en avión este martes a la noche rumbo a Francia, para acompañar al Presidente en el evento Argentina Week.

Tal como había anticipado A24.com, el Poder Ejecutivo Nacional quedará desde este martes a las 23 hasta el viernes en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, primera en la línea de sucesión presidencial, también tiene previsto partir mañana hacia España para participar de un foro parlamentario iberoamericano.