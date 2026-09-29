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ANTES DEL VIAJE A FRANCIA

La mesa política definió sus prioridades: agenda legislativa, seguridad y la visita del Papa

Karina Milei reunió a la mesa política para tratar temas de inseguridad y el operativo por la visita del papa León XIV. La secretaria general de la presidencia trazó la estrategia para debatir la reforma electoral en el Senado y el proyecto de defensa de la soberanía de Malvinas en Diputados.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Karina Milei y Diego Santilli reunieron por más de tres horas a la mesa política con eje en temas de seguridad y la estrategia parlamentaria

Karina Milei y Diego Santilli reunieron por más de tres horas a la mesa política con eje en temas de seguridad y la estrategia parlamentaria, antes de partir a Francia. (Foto: archivo).

La mesa política mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada, en la que se analizaron cuestiones vinculadas a la seguridad nacional y la visita del papa León XIV a la Argentina. Además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, definió como prioridad de la agenda legislativa la reforma electoral y el proyecto de defensa de la soberanía de Malvinas en Diputados.

Leé también La mesa política definió cuándo planea tratar la reforma electoral en el Senado
Karina Milei presidió la mesa política del Gobierno, con la cuestión Malvinas y la visita del Papa en el centro de la agenda. (Foto: archivo).

Acompañaron a Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En esta ocasión, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva también se sumó al encuentro, donde analizó con "preocupación la escalada de inseguridad" registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos.

En ese marco, se abordó también el episodio ocurrido este martes en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en el brazo durante un intento de asalto.

Asimismo, se evaluaron los procedimientos y el operativo de seguridad previstos con motivo de la visita del Papa, con especial atención a las distintas medidas de prevención y coordinación necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante su estadía.

Entre los temas a definir, se encuentran el operativo de seguridad que tendrá como foco Casa Rosada durante el encuentro del papa León XIV con el presidente Javier Milei previsto para el domingo 8 de noviembre a las 17, y el posterior evento con autoridades nacionales y gobernadores, en la sede del Palacio Libertad (ExCCK).

Agenda legislativa: para el Gobierno ahora las prioridades son la reforma electoral y la ley de soberanía de Malvinas

En relación con la agenda legislativa, se abordó el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y la evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las islas Malvinas en la Cámara de Diputados.

Según confiaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, la estrategia del oficialismo es terminar de debatir el proyecto de reforma electoral para intentar eliminar o suspender las PASO por un año, la semana que viene en comisiones y que el proyecto sea votado en el Senado en la sesión de mediados de octubre.

En tanto, el pedido de Milei fue que se avance en el tratamiento en comisiones del proyecto de defensa de la soberanía de Malvinas que incluye no solo sanciones a empresas que exploten sin permiso argentino recursos naturales sobre las islas, sino drásticos cambios en las leyes de Defensa y de Seguridad Interior y Antiterrorismo, con un rol más activo de las Fuerzas Armadas y de la SIDE en operativos de control interno.

De esta manera, la mesa política del Gobierno fijó las prioridades a seguir esta semana, antes de que varios de sus integrantes como Karina Milei, Santilli, Luis Caputo partan en avión este martes a la noche rumbo a Francia, para acompañar al Presidente en el evento Argentina Week.

Tal como había anticipado A24.com, el Poder Ejecutivo Nacional quedará desde este martes a las 23 hasta el viernes en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, primera en la línea de sucesión presidencial, también tiene previsto partir mañana hacia España para participar de un foro parlamentario iberoamericano.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Seguridad nacional: La Mesa Política analizó la escalada de inseguridad y el reciente incidente en La Matanza.
  • Agenda legislativa: Se abordó la reforma electoral en el Senado y el proyecto sobre Malvinas en Diputados.
  • Visita Papal: Se evaluaron los operativos de seguridad para la próxima visita del Papa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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