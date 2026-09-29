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Detuvieron al actor Maxi Ghione por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas a un taxiboy

Maxi Ghione fue acusado de privación ilegítima de la libertad, entre otros cargos, y quedó demorado en la provincia de Santa Fe.

29 sept 2026, 22:22
Detuvieron al actor Maxi Ghione por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas a un taxiboy

Detuvieron al actor Maxi Ghione por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas a un taxiboy

Detuvieron al actor Maxi Ghione por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas a un taxiboy

Detuvieron al actor Maxi Ghione por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas a un taxiboy

El reconocido actor Maxi Ghione quedó detenido en Santa Fe luego de que un hombre identificado como Emiliano lo denunciara por presuntos delitos de extrema gravedad, entre ellos privación ilegítima de la libertad y amenazas. A partir de la presentación judicial, la Justicia dispuso su detención mientras se intenta determinar qué ocurrió durante un encuentro que ambos mantuvieron.

El episodio tuvo lugar luego de una cita privada en la vivienda del actor, ubicada en la localidad santafesina de Lehmann. Ghione permanece actualmente detenido mientras la investigación penal continúa y la Justicia analiza los elementos incorporados a la causa.

La información fue difundida en LAM (América TV), donde la periodista Pilar Smith presentó los primeros detalles del caso. "La denuncia fue hecha por Emiliano Ezequiel Tarragona", señaló la panelista durante el programa. Luego, leyó al aire parte del documento policial en el que quedaron asentados los hechos denunciados.

De acuerdo con el relato presentado en la denuncia, Maxi recibió al hombre en su domicilio luego de haber acordado previamente un encuentro. "Sucede que el día 20/9 me presenté en la dirección del actor para concretar un encuentro, pues el denunciado había contratado mis servicios de escort".

Qué dice la denuncia contra Maxi Ghione

Según contó el denunciante, la situación habría tomado otro rumbo durante la reunión. "Concretamos el encuentro, posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir. Estaba muy paranoico. En un momento sacó dos armas de fuego y me dijo 'mirá que están cargadas'. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad. En total estuve cinco horas hasta que pude irme", detalló.

En otro tramo de su declaración, el hombre volvió a referirse al momento en el que, según su versión, la situación comenzó a complicarse: "Concretamos el encuentro, posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir [...] n un momento sacó dos armas de fuego y me dijo 'mirá que están cargadas'", denunció el taxiboy.

El denunciante también aseguró que, una vez que logró abandonar la propiedad, surgió un nuevo conflicto relacionado con el pago acordado por el encuentro. "Una vez en mi domicilio le empecé a reclamar por el dinero", contó. Según su relato, Ghione se habría negado a abonarle el monto pendiente y, en ese contexto, habría recibido una amenaza: " Él se negó a pagarme, me trató de transa y me amenazó: 'No vayas a despertar al diablo'", sumó.

Ante el temor que, según manifestó, le generó lo ocurrido, Tarragona explicó cuál fue el motivo por el que decidió recurrir a la Justicia. "Realizo la denuncia a los fines de obtener una medida de distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido que trabajó en novelas y más", expresó Tarragona. Ghione, de acuerdo con lo informado en el programa, es conocido en la localidad desde que se instaló allí en busca de mayor tranquilidad.

A raíz de la denuncia, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la propiedad del actor. "Encontraron más armas", informaron durante la emisión, al tiempo que señalaron que Ghione tendría una colección de armas. Ángel de Brito explicó cuáles son las figuras legales que forman parte de la investigación. "Los delitos denunciados son, en principio, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de armas de fuego, tenencia indebida de armas de fuego", precisó.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá definir cuáles serán los próximos pasos en el expediente. Según explicó el conductor de LAM, "después se evaluará si se le pide prisión preventiva mientras dure el proceso". En tanto, un abogado que intervino en el caso confirmó dónde permanece alojado el actor. " En este momento Ghione está detenido, alojado en la alcaidía de la ciudad de Rafaela", concluyó.

     

 

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