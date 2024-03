Javier Milei y las 7 claves de un abril caliente (y una reflexión extra)

Abril asoma -quizás-como el mes más caliente de la gestión. Y empieza mañana, a suerte y verdad.

1. La inflación y las tarifas

Cierra el mes de marzo y en el Gobierno dicen que la inflación ya está “corriendo” a un dígito. Todavía tienen alguna expectativa de que haya un milagro y en marzo dé menos del 10%.

Milei ensaya explicaciones parecidas a las de Guillermo Moreno. Primero fue la de las promociones de los supermercados. Ahora les echa la culpa a las prepagas.

“Sin ese aumento extraordinario que es por única vez, la inflación sería del 7%”, dijo el martes en una conferencia empresaria.

Y después insistió con el tema promociones: “Es una fijación no lineal de precios que depende de cuánto consume cada consumidor. Sin ese efecto estaríamos adentro de un digito”.

Hay más: según Milei, en la tercera semana de marzo hubo inflación cero en alimentos. “Estamos en el lado correcto”, insiste.

Delirios al margen, la inflación se desacelera fuerte producto de la recesión y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El propio Milei reconocía que los efectos de la no-emisión recién se iban a ver en la inflación hacia mediados del año que viene. El dólar planchado hace el resto.

Para sostener ese efecto, el Gobierno pateó el aumento de tarifas al transporte. En cambio, está previsto un tarifazo de gas. Todavía no se sabe qué va a pasar con la luz. Pero el impacto de esas tarifas va a ser grande y va a repercutir sobre el resto de las variables.

2. El dólar

Se habló mucho de la posibilidad de que exista una devaluación antes de la liquidación gruesa del campo, para incentivar las exportaciones. Eso permitiría fortalecer fuerte las reservas del Banco Central.

Milei lo descartó de plano esta semana. No cree en un “burócrata” fijando el tipo de cambio. Si cumple con su palabra -suele hacerlo- no habría mayores sobresaltos. Otra suba del dólar también impactaría en la inflación.

No va a haber liberación del cepo. En el entorno del Presidente creen que eso va a llegar -según el plan que el propio Milei trazó- en julio o agosto. Mientras tanto hay medidas de liberalización de los dólares financieros. No más que eso.

3. Actividad económica

“Estamos haciendo un ajuste mucho más fuerte del que preveían los economistas y cayendo menos. No es el 6%. Y el desestacionalizado de febrero dio que subió un poquito. Estamos encontrando el piso y analistas hablan de recuperación en V”, repite Milei en público y en privado, entusiasmadísimo: “Es entendible si uno mira el ritmo en que se cae el riesgo país”.

“Javier se acuesta y se levanta mirando el riesgo país”, dice un dirigente que lo frecuenta. Es la variable clave. En La Libertad Avanza insisten en que si el riesgo país cae de manera sostenida van a llegar inversiones extranjeras a terminar de generar proyectos de litio, minería y energías diversas. Luego llegará el derrame sobre el resto de la economía.

Como en la época de De La Rúa, habrá que mirar todo el tiempo el riesgo país, porque el mercado interno va a seguir sin ayudar.

Por ahora, los problemas de empleo afectan a sectores industriales y de construcción. No tocó al comercio. Pero:

Según la Cámara Argentina de Comercio, el consumo en hogares cayó 3,5% interanual.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio que en febrero las ventas cayeron un 25,5% (en alimentos fue -33%).

Si estos índices persisten, también va a arrastrar un cierre de locales y pérdidas de empleo. Hay que mirarlo con atención.

Este mes se viene el efecto colateral, además de los despidos en el sector público.

4. Empleados públicos

Se terminan de definir este mes la cantidad de despidos en el sector público, por lo menos para el corto plazo. El Gobierno ya confirmó 15.000. Cerraron 64 delegaciones de ANSES y se echó gente de todas las áreas, incluyendo científicos, especialistas en infancia, meteorólogos, unidades descentralizadas de gestión.

Más allá del debate sobre el empleo público, se trata de actividades que no tienen fuentes de empleo en el sector privado (no porque no sean útiles, sino porque no son rentables). Son desocupados que no van a tener salidas laborales y que van a engrosar la lista de desempleo.

Eso va derivar necesariamente en una caída del consumo, que va a poner todavía más en riesgo al comercio minorista y mayorista. También lleva a una pérdida de recaudación. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF, independiente de cualquier partido), la recaudación de Ganancias bajó 41% real y la del IVA, 18%; una caída así solo se vio en pandemia. Si eso pasa, el ajuste va a ser todavía mayor.

5. El relato

Sin resultados económicos en la economía real, Milei va a tener que profundizar el relato. Lo mismo que le pasó al kirchnerismo. O lo mismo que intentó Macri con las encarcelaciones a exfuncionarios de Cristina con prisiones preventivas y pruebas no siempre concluyentes.

En este caso, la pelea no es judicial, sino simbólica. La idea es seguir metiendo un hito de nuevo relato por semana.

Primero fue el cierre de Télam

Después el Inadi

La semana anterior fueron los 30.000 desaparecidos

Después el cambio del Centro Cultural Kirchner

Esta semana se viene un nuevo y picante anuncio

Todo eso se ve plasmado en un manual de marca que circula entre los libertarios que se llama “¿Cómo la vemos?”. Un panfleto que todos los días llega al WhatsApp de cada integrante del oficialismo para que puedan repetir el relato oficial.

“Ni lo leo, es lo que dice Adorni”, asegura un legislador insubordinado. Pero el relato está.

como-la-vemos.jpg "¿Cómo la vemos?", el panfleto que reciben los libertarios para repetir el relato oficial.

6. La ley ómnibus y el "Pacto de Mayo"

Como dijimos al día siguiente de que se anunció, el Pacto de Mayo es una estrategia para ganar tiempo y llegar mejor a la última semana del que Milei indica como el mes más terrible. Después, todo va a ser mejor y ya no va a hacer falta ningún pacto con nadie.

Se mantiene la idea de pactar con los que piensan como el Gobierno sin posibilidad de diálogo sincero.

El Congreso sigue virtualmente paralizado, aunque ya se conformaron las comisiones. Se tomaron 1 mes.

En el Senado hubo una sola sesión con debate de asuntos menores y el rechazo al DNU.

En Diputados no hubo ninguna; la oposición intentó sesionar una vez, pero falló el quórum, sin oficialismo y aliados.

La decisión política es tener al Congreso paralizado.

“La jugada de Javier fue impecable. Cuando se cayó la ley ómnibus y después del conflicto con Chubut, parecía que todos se nos venían en contra. Ahora, con las mejoras de los datos macro y la crisis que hay en las provincias, todos vienen a pedir la escupidera”, analiza un operador de diálogo diario y directo con el Presidente.

Según el informe de IARAF, en marzo las transferencias automáticas por coparticipación cayeron 28%.

Los gobernadores están viendo cómo manejarse. Milei es fuerte en la imagen en muchas provincias. Los no peronistas no se quieren poner en contra a sus propios electorados. Los peronistas hacen equilibrio.

7. La oposición

Esta semana reapareció Sergio Massa. Se filtró un audio de él hablando en el Congreso del Frente Renovador. A Massa nunca se “le filtra” nada. Si se conoció es porque él quiso que se conociera. Se hizo sin imagen y solo con sonido para bajarle un poco el tono. El mensaje pareció ser para Milei, pero fue -fundamentalmente- para el kirchnerismo duro:

“El error es pararnos con el dedo acusador y decirle a la gente que se equivocó”.

“No podemos hablar de futuro sin hacer autocrítica del pasado”.

“Nuestro rol más importante en esta etapa no es hablar, sino escuchar”.

En un tramo del discurso habló de las medidas que él como ministro tomó para el agro: “Casi que no lo supimos contar, casi que lo hicimos con vergüenza”. Y al final hizo un enigmático planteo: “No sobra nadie, pero faltan muchos”. Traducción: basta de sectarismos.

El congreso del Frente Renovador fue el mismo día que el del PJ. ¿Casualidad? En el massismo dicen que sí. En política no existen las casualidades. “La foto del PJ no se la vendés a nadie. Cambiaste a Alberto Fernández (presidente saliente) por Pablo Moyano y Gildo Insfrán”, critica un dirigente muy cercano a Massa.

congreso-pj.JPG La imagen del congreso del PJ, con Gildo Insfrán a la cabeza.

Cristina sigue siendo la líder de la oposición. Por volumen político y por cantidad de votos propios. En el peronismo entienden que son cada vez menos, pero sigue siendo la mayoría dentro de esa minoría.

Los que la frecuentan a Cristina Kirchner dicen que hasta ella está harta del kirchnerismo. Y que cree que hay que hacer otra cosa distinta. Hay que seguir de cerca la reeditada pelea entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

El peronismo se revuelca en su vieja interna de cuando era gobierno y no aparece nada nuevo.

El radicalismo está roto. Hay sectores que no saben cómo congraciarse con Milei.

El PRO ya está en proceso de integración con La Libertad Avanza.

En ese terreno fértil, Milei gana. Y lo sabe. La pregunta siempre es cuánta paciencia tendrá o no la sociedad para sostener este ajuste.

Yapa: una reflexión

Nunca sé cómo meterlo, pero no quería dejar de escribirlo. Los sueldos de diputados y senadores son una vergüenza. La decisión de congelarlos no es una muestra de austeridad, sino de seguir destrozando al Congreso y a la democracia, y limitando la autonomía de los legisladores.

Este mes, esto cobraron los diputados por recibo de sueldo.

Recibo-sueldo.jpeg

Los avisos de transferencias son esto ($943.827), porque les van a descontar el aumento del 30% que le habían dado en enero.

Aquí, la transferencia que les hicieron:

deposito.jpg

Se entiende que la mayoría de la población cobra menos que eso. Sin embargo, no tienen en sus hombros la responsabilidad de la administración de un país.

La mayoría de estos diputados o senadores cobraría mucho más en el sector privado.

Esta semana hable con distintos legisladores:

Madre divorciada con dos hijos.

Inquilino que ayuda a sus padres y tuvo que mudarse a un ambiente menos porque no podía mantener lo que tenía.

Padre de 4 hijos que se endeuda para llegar a fin de mes.

Senadora del interior que quema ahorros para mantener dos casas (porque sí o sí tiene que tener vivienda en Buenos Aires).

Diputado que tiene al filo su tarjeta porque se endeuda refinanciando las cuotas.

Es cierto, son los problemas que tenemos todos. No me enorgullezco de tener esos problemas o, en todo caso, si yo laburo un poco peor la gente dejará de escucharme o leerme. Si esta gente hace mal su laburo es grave para todos nosotros.

Según un informe de la Fundación Directorio Legislativo, la Argentina tiene los sueldos más bajos de legisladores de América Latina:

Bolivia: US$3200

Brasil US$$6680

Chile US$9700

Colombia US$9500

Ecuador US$ 4700

Paraguay US$ 4800

Perú US$ 4000

Uruguay US$6300

Guatemala US$ 3100

Estas dietas de legisladores que se pagan en la Argentina solo dejan lugar para que accedan a un cargo los millonarios y los corruptos. Porque las cuentas hay que pagarlas a fin de mes.

A esto hay que sumarle que muchos empleados cobran más que los propios legisladores. Lo mismo pasa en el Poder Ejecutivo.

Congelar estos presupuestos no es una decisión administrativa, ni presupuestaria. Es una decisión política que se plasma en otras dimensiones. La decisión de cerrar el Congreso.

