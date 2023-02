Karina Milei abandona el bajo perfil y se pone al frente del armado nacional de su hermano

El acto principal se hizo en Rosario y participaron -además de Karina, Kikuchi y Romina Diez- más de 700 jóvenes de todas las provincias. "Se repasaron los lineamientos del programa que está armando el espacio y se mostró el fuerte despliegue territorial que se prepara. La fiscalización es clave, y por eso se requiere de un ejército enorme de fiscales", explicaron voceros del espacio. "Sin fiscalización no hay triunfo posible, hay que cuidar cada voto”, planteó Diez.

La economista sostuvo que "Javier (Milei) está midiendo más del 20 por ciento. El espacio crece a ritmo exponencial. Ya estamos consolidados como tercera fuerza haciéndole frente en el plano provincial a la alianza del socialismo con Juntos por el Cambio y al Frente de Todos".

La interna de La Libertad Avanza

karina-milei2.jpeg

Más allá del acto en Santa Fe, la aparición pública de Karina Milei en un evento de estas características se lee como un mensaje a la propia interna partidaria a una semana de que aparecieran denuncias públicas de que en la Libertad Avanza los cargos y puestos en las listas se cambian por "dinero o favores sexuales", como denuncio una militante del ala joven del partido.

Milei reconoció en A24 que al menos la parte del dinero es cierta. Según la cosmovisión libertaria, no habría motivo por el cual no se pueda intercambiar todo por dinero. Si un militante quiere que su líder y estrella vaya a su provincia, tiene que pagarle el traslado y alojamiento; no sabemos si algo más también. "Tenemos el decoro de minimizar el equipo para que sea más accesible", dijo Milei.

Las denuncias apuntaban en buena parte al entorno de Javier Milei y a la falta de democracia interna del espacio. Con esta foto Karina Milei y Carlos Kikuchi se vuelven a mostrar como los referenentes obligados del partido. Por otro lado, el propio Milei aclaró que hasta el 24 de junio -día del cierre de listas- no definirá a sus candidatos.

Como adelantó A24.com, hay un sector del partido que quiere que Fernando Burlando sea el candidato en la provincia de Buenos Aires. Muestran para eso una encuesta que creen que podría cambiar todo el mapa electoral del país.

Los resultados son estos:

Escenario 1 con un candidato sin definir de Milei:

Axel Kicillof 27,9% (32,2% si se suma a los otros precandidatos del Frente de Todos)

27,9% (32,2% si se suma a los otros precandidatos del Frente de Todos) Diego Santilli 11,2% (27,6% si se suma a los otros 8 anotados de JxC)

11,2% (27,6% si se suma a los otros 8 anotados de JxC) Fernando Burlando 9,3%

9,3% José Luis Espert 8,1%

8,1% Candidato de La Libertad Avanza de Javier Milei 6%

Escenario 2: con Burlando como el candidato de la Libertad Avanza de Javier Milei:

Axel Kicillof 28,4% (32,7% en el total)

28,4% (32,7% en el total) Fernando Burlando 13,1%

13,1% Diego Santilli 11,7% (28,4% para Juntos por el Cambio)

11,7% (28,4% para Juntos por el Cambio) José Luis Espert 9,6%

La encuesta de la consultora Federico González y Asociados se hizo online con 1400 casos.