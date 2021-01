Kicillof recordó: "Cuando subieron los contagios se avanzó en restricciones"

Kicillof instó a la población a "volver a tensar el músculo de cuidados".

En medio del aumento en los casos de Covid, el gobernador bonaerense Axel Kicillof recordó que "cuando subieron los contagios se avanzó en restricciones", por lo cual instó a la población a "volver a tensar el músculo de cuidados en todos los grupos etarios".

"Lo que hice sistemáticamente en la provincia fue que, cuando subieron los contagios, se avanzó en restricciones", destacó el mandatario provincial en declaraciones a C5N y señaló que ante el aumento de los casos es necesario "volver a tensar el músculo de cuidados en todos los grupos etarios".

Según explicó, "hace un mes y durante cuatro meses venían bajando los casos de manera sostenida y hará un mes, un poquito antes en la región, empezó a crecer la cantidad de contagios".

Kicillof admitió, además, que el Gobierno se encuentra "muy preocupado" por el aumento de los contagios y vinculó el incremento con "las fiestas, diciembre y fin de año".

"Me parece que hay que volver a tomar todas las medidas porque a esta altura queda claro que no es el calor ni el frio sino las conductas individuales y las reuniones que no son solo de jóvenes", afirmó el gobernador y agregó: "No soy partidario de hacer llamamientos, porque hay cosas que hay que restringir desde lo público, pero es fundamental que las medidas de prevención se apliquen".

Por otro lado, al hablar sobre la temporada en la costa bonaerense, Kicillof aseguró que "se cumple muchísimo" con los protocolos. "Los jóvenes también son el sector más comprometido de la sociedad. Recorro las playas y me llama la atención que se cumple muchísimo pero también hay obviamente quienes incumplen, pero hay que darles apoyo a los que cumplen".