La AFA emitió un comunicado para desmentir una investigación sobre lavado de dinero

Sobre ese expediente, la entidad remarcó que tanto la AFA como su presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que luego fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal y, en abril de 2024, por la Cámara Federal de Casación Penal, lo que dejó la causa definitivamente cerrada en el país. Sin embargo, señaló que esos fallos no tuvieron el mismo impacto en algunos titulares periodísticos.

El comunicado también eleva el tono al involucrar a funcionarios del Gobierno nacional. Según la AFA, Tofoni contó con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien habría acompañado sus reclamos con cartas firmadas en representación del Estado, además del apoyo de “importantes medios de comunicación”, con el objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional.

Como parte de esa estrategia, la entidad indicó que se promovió una denuncia contra TourProdEnter LLC ante tribunales del estado de Florida para que se investigara su relación con la AFA. Ese proceso, detalló, fue recientemente rechazado en todas sus instancias y archivado, lo que volvió a confirmar —según el comunicado— la legalidad y legitimidad del vínculo comercial entre las partes, ya evaluado tanto por la Justicia argentina como por la estadounidense.

En el cierre, la AFA cuestionó el rol de algunos medios y convocó a quienes ejercen la tarea de informar a revisar no solo las fuentes, sino también los fallos judiciales. En ese sentido, afirmó que informar con veracidad implica no contribuir a operaciones motivadas por intereses particulares y sostuvo que la sociedad merece información seria, responsable y comprobable.