La AFA emitió un comunicado para desmentir una investigación sobre lavado de dinero

eLa Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un extenso comunicado luego de que trascendiera el presunto desvío de 42 millones de dólares por parte de TourProdEnter LLC, la firma que administra fondos de la entidad en Estados Unidos.
La entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia denunció una campaña de difamación.
eLa Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un extenso comunicado luego de que trascendiera el presunto desvío de 42 millones de dólares por parte de TourProdEnter LLC, la firma que administra fondos de la entidad en Estados Unidos.
Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el organismo rector del fútbol nacional expresó su “más enérgico rechazo a la campaña de difamación” que, asegura, está dirigida contra la institución y contra su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
En el texto, la AFA recordó que mantiene un contrato vigente con TourProdEnter LLC, empresa designada como agente comercial para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Además, subrayó que ese vínculo contractual fue analizado oportunamente por distintos tribunales tanto en la Argentina como en Estados Unidos, sin que se detectaran irregularidades.
En esa línea, el comunicado apunta directamente al empresario Guillermo Tofoni, a quien describe como cercano al Gobierno nacional, y sostiene que impulsó acciones judiciales pese a fallos que no le resultaron favorables. La AFA menciona en particular la causa CFP 1294/2023, iniciada en la Justicia argentina y vinculada al sponsoreo y la organización de partidos amistosos de la Selección, especialmente los disputados en la República Popular China.
Sobre ese expediente, la entidad remarcó que tanto la AFA como su presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que luego fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal y, en abril de 2024, por la Cámara Federal de Casación Penal, lo que dejó la causa definitivamente cerrada en el país. Sin embargo, señaló que esos fallos no tuvieron el mismo impacto en algunos titulares periodísticos.
El comunicado también eleva el tono al involucrar a funcionarios del Gobierno nacional. Según la AFA, Tofoni contó con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien habría acompañado sus reclamos con cartas firmadas en representación del Estado, además del apoyo de “importantes medios de comunicación”, con el objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional.
Como parte de esa estrategia, la entidad indicó que se promovió una denuncia contra TourProdEnter LLC ante tribunales del estado de Florida para que se investigara su relación con la AFA. Ese proceso, detalló, fue recientemente rechazado en todas sus instancias y archivado, lo que volvió a confirmar —según el comunicado— la legalidad y legitimidad del vínculo comercial entre las partes, ya evaluado tanto por la Justicia argentina como por la estadounidense.
En el cierre, la AFA cuestionó el rol de algunos medios y convocó a quienes ejercen la tarea de informar a revisar no solo las fuentes, sino también los fallos judiciales. En ese sentido, afirmó que informar con veracidad implica no contribuir a operaciones motivadas por intereses particulares y sostuvo que la sociedad merece información seria, responsable y comprobable.