Allanamiento en la AFA: encontraron un contrato que le daba a Faroni una comisión del 30%

La vinculación de la causa con Sur Finanzas

La causa se inscribe en una investigación más amplia por presunto lavado de activos, que tiene como uno de sus ejes la operatoria de Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación dispuesta, el expediente incorporó a Faroni y a personas que figurarían como administradores o beneficiarios formales de sociedades investigadas, pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos bajo análisis, una situación que los investigadores asocian a posibles esquemas de interposición de testaferros.

Otra de las líneas sensibles apunta al presunto desvío de fondos al exterior. El dictamen fiscal incorporó transferencias canalizadas a través de TourProdEnter LLC hacia cuentas en Estados Unidos y su posterior derivación a sociedades constituidas en Florida. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero y establecer quiénes habrían sido los beneficiarios finales de esas operaciones.

En ese marco, Armella ordenó requerir información a entidades bancarias estadounidenses y dispuso el secuestro de contratos, documentación contable y dispositivos electrónicos durante los allanamientos, para profundizar el análisis del vínculo comercial entre la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y la firma ligada a Faroni.

Por qué Faroni no pudo salir del país

La investigación sumó además un episodio relevante en las últimas horas, cuando Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery al intentar viajar a Uruguay. El empresario había ingresado al país este lunes, pero ya pesaba sobre él una restricción judicial que le impedía salir de la Argentina.

Tras los procedimientos, la AFA defendió la legalidad del contrato con TourProdEnter y aseguró en un comunicado que el acuerdo fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin objeciones. Mientras tanto, la Justicia continúa evaluando el contrato hallado en Viamonte y la operatoria financiera asociada, en una causa que podría tener derivaciones internacionales.