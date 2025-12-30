En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
AFA
Javier Faroni
INVESTIGACIÓN

Allanamiento en la AFA: encontraron un contrato que le daba a Faroni una comisión del 30%

La Justicia encontró en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino un contrato que le daba a una empresa vinculada al empresario teatral Javier Faroni la exclusividad para administrar cobros y pagos internacionales a cambio de una comisión del 30%.

Allanamiento en la AFA: encontraron un contrato que le daba a Faroni una comisión del 30%

Un contrato que otorgaba a una empresa vinculada al empresario teatral Javier Faroni la exclusividad para administrar cobros y pagos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a cambio de una comisión del 30%, fue secuestrado este martes durante allanamientos realizados en la sede de la entidad. El documento quedó incorporado como prueba clave en una investigación judicial por presuntas maniobras financieras irregulares.

Leé también Revelan el envío de 42 millones de dólares de la AFA a sociedades fantasma en Estados Unidos
Una investigación plantea que 42 millones de dólares de una cuenta en Estados Unidos de la entidad madre del fútbol fueron a parar a entidades fantasma (Foto: AFA).

El hallazgo se produjo durante procedimientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a partir de un requerimiento de la Fiscalía Federal Nº 2, encabezada por Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los operativos incluyeron el edificio de la AFA en la calle Viamonte, el predio de Ezeiza y la vivienda de Faroni en el barrio Yacht de Nordelta.

faroni

Según trascendió, el contrato establece a la firma TourProdEnter LLC como la designada para ser agente comercial exclusivo, lo que le permite canalizar ingresos y egresos de la AFA en el exterior. La documentación será ahora analizada para determinar su vigencia, alcance y el circuito financiero involucrado, en un contexto marcado por el volumen de fondos administrados y las restricciones cambiarias que regían en el período investigado.

En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter. La medida habilita el acceso a información financiera en la Argentina y en el exterior, en particular a registros bancarios de Estados Unidos, y fue adoptada tras una ampliación del objeto procesal solicitada por la fiscalía y la PROCELAC.

La vinculación de la causa con Sur Finanzas

La causa se inscribe en una investigación más amplia por presunto lavado de activos, que tiene como uno de sus ejes la operatoria de Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación dispuesta, el expediente incorporó a Faroni y a personas que figurarían como administradores o beneficiarios formales de sociedades investigadas, pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos bajo análisis, una situación que los investigadores asocian a posibles esquemas de interposición de testaferros.

Otra de las líneas sensibles apunta al presunto desvío de fondos al exterior. El dictamen fiscal incorporó transferencias canalizadas a través de TourProdEnter LLC hacia cuentas en Estados Unidos y su posterior derivación a sociedades constituidas en Florida. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero y establecer quiénes habrían sido los beneficiarios finales de esas operaciones.

En ese marco, Armella ordenó requerir información a entidades bancarias estadounidenses y dispuso el secuestro de contratos, documentación contable y dispositivos electrónicos durante los allanamientos, para profundizar el análisis del vínculo comercial entre la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y la firma ligada a Faroni.

Por qué Faroni no pudo salir del país

La investigación sumó además un episodio relevante en las últimas horas, cuando Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery al intentar viajar a Uruguay. El empresario había ingresado al país este lunes, pero ya pesaba sobre él una restricción judicial que le impedía salir de la Argentina.

Embed

Tras los procedimientos, la AFA defendió la legalidad del contrato con TourProdEnter y aseguró en un comunicado que el acuerdo fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin objeciones. Mientras tanto, la Justicia continúa evaluando el contrato hallado en Viamonte y la operatoria financiera asociada, en una causa que podría tener derivaciones internacionales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AFA Javier Faroni
Notas relacionadas
AFA: se postergó la audiencia en la que debían declarar los presuntos testaferros de Toviggino
La AFA emitió un comunicado para desmentir una investigación sobre lavado de dinero
Por qué prohíben la salida del país de Javier Faroni, el productor de los famosos

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar