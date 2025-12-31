Cómo es la mansión de lujo de Javier Faroni, el famoso productor teatral vinculado al escándalo AFA

La vivienda cuenta con detalles cuidados de jardinería, una espaciosa cochera cubierta y donde se aprecian autos de alta gama, en medio de una vida de lujo en uno de los barrios más exclusivos de Nordelta.

"Javier Faroni y su mujer (Erica Gillette) están convocados a que conozcan la imputación el 19 de enero. El juez le impidió la salida del país a Faroni cuando quiso viajar de Argentina en un vuelo privado rumbo a Uruguay", indicó el periodista Sergio Farella.

Y agregó: "Se allanó su domicilio y se ecnontró un contrato que él había reconocido con la AFA donde se quedaba con una comisión del 30 por ciento, es un porcentaje muy alto".

Fotos: Arriba Argentinos.

Cómo es la investigación que vincula a la AFA con Javier Faroni

El eje de la causa gira alrededor de TourProdEnter LLC, una empresa creada en Miami en 2021, vinculada al entorno familiar del empresario Javier Faroni, que habría manejado unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior.

Según la investigación, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia empresas presuntamente ficticias, lo que disparó la intervención judicial.

En los allanamientos se buscó documentación clave y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir la operatoria financiera y los roles de cada involucrado.

Martín Candalaft contó en el programa DDM (América Tv) que uno de los elementos más sensibles del expediente es el celular de Javier Faroni.

Los investigadores consideran que el teléfono podría contener mensajes, contactos y registros de comunicaciones con dirigentes, empresarios y figuras conocidas.

Por esto se le impidió al empresario viajar de Buenos Aires a Uruguay en avión privado en el marco de una investigación por presuntas maniobras económicas irregulares. Esta medida ya fue levantada y el empresario ya puede salir del país.

En el marco de la causa, Faroni y su esposa Erica Gillette fueron convocados a conocer la imputación formal el próximo 19 de enero, por orden del juez federal Luis Armela.