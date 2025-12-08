Tras la separación, Priscila Crivocapich lanzó una frase demoledora sobre Roberto García Moritán: "Es un..."
Paula Varela compartió nuevos detalles de la ruptura entre Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán.
8 dic 2025, 17:52
Este lunes, en Intrusos (América TV), se dieron a conocer más detalles de la ruptura entre Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán. La noticia llega después de que trascendiera que la modelo tenía deseos de convertirse en madre, mientras que el político no compartía esa intención.
Durante el programa, Paula Varela contó que había charlado con Priscila y reveló: "Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada. Ellos salían hace siete meses y hace dos las cosas no estaban bien".
La periodista amplió su relato y agregó: "Él, muy encantador y de repente pasó de cero a cien, muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron, un tipo muy egoísta en algún punto".
En ese sentido, Varela explicó que la modelo atraviesa un momento difícil: "Ella está muy desilusionada. Se venían peleando mucho, discutiendo todo el tiempo porque él tiene un carácter fuerte, parece que le gustaba mandar y ella no se deja mandar. Cuando toman la decisión de separarse acuerdan que sea de bajo perfil. Y después ella ve que él sale a decir: 'Me separé porque ella no quería tener hijos', o que él no quería tener hijos, cuando muy lejos de la realidad está el tema de los hijos. Aparte, horrible, muy machista poner a la mujer en ese lugar, de que dejás a alguien porque quiere ser madre, horrible".
Por último, la panelista remarcó: "Lo que me dejó muy en claro es esta desilusión que tiene, y esto va por mi cuenta, bronca que tiene, porque él salió a decir lo de los hijos cuando no es verdad. Yo le pregunté si habían hablado de maternidad y me dijo que era muy rápido, que obviamente lo habían hablado porque siempre las parejas hablan de todo, pero nunca lo habían hablado como un proyecto". Y cerró: "Es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa".
Con quién estaría saliendo Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich
Sin dudas, uno de los temas más comentados del fin de semana dentro del mundo del espectáculo argentino es la supuesta ruptura entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. La noticia impacta porque llega apenas a pocos meses de haber comenzado su relación. Lo más sorprendente es que, según versiones que circularon, ¡el empresario ya estaría vinculado sentimentalmente con otra persona!
Ángel de Brito fue quien lanzó la primicia en sus historias de Instagram. El periodista no dio demasiadas precisiones sobre cómo se habría producido la separación ni cuáles fueron las razones del distanciamiento. Lo que sí dejó en claro es que el vínculo se terminó y que el empresario gastronómico habría encontrado compañía en la reconocida extenista Gisela Dulko.
"Fin de la relación", escribió Ángel, junto a una imagen en la que se veía a la pareja en un momento de felicidad. En la publicación siguiente, el conductor fue más directo y reveló que el exmarido de Pampita estaría iniciando un romance con la ex de Fernando Gago: "Moritán y Dulko iniciando romance".
En paralelo, mientras se multiplicaban las versiones de crisis, Priscila fue consultada sobre su situación con Roberto y prefirió no profundizar demasiado. “Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón”, declaró Crivocapich en diálogo con Puro Show (El Trece).