Tras la separación, Priscila Crivocapich lanzó una frase demoledora sobre Roberto García Moritán: "Es un..."

Por último, la panelista remarcó: "Lo que me dejó muy en claro es esta desilusión que tiene, y esto va por mi cuenta, bronca que tiene, porque él salió a decir lo de los hijos cuando no es verdad. Yo le pregunté si habían hablado de maternidad y me dijo que era muy rápido, que obviamente lo habían hablado porque siempre las parejas hablan de todo, pero nunca lo habían hablado como un proyecto". Y cerró: "Es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa".

Con quién estaría saliendo Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich

Sin dudas, uno de los temas más comentados del fin de semana dentro del mundo del espectáculo argentino es la supuesta ruptura entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. La noticia impacta porque llega apenas a pocos meses de haber comenzado su relación. Lo más sorprendente es que, según versiones que circularon, ¡el empresario ya estaría vinculado sentimentalmente con otra persona!

Ángel de Brito fue quien lanzó la primicia en sus historias de Instagram. El periodista no dio demasiadas precisiones sobre cómo se habría producido la separación ni cuáles fueron las razones del distanciamiento. Lo que sí dejó en claro es que el vínculo se terminó y que el empresario gastronómico habría encontrado compañía en la reconocida extenista Gisela Dulko.

"Fin de la relación", escribió Ángel, junto a una imagen en la que se veía a la pareja en un momento de felicidad. En la publicación siguiente, el conductor fue más directo y reveló que el exmarido de Pampita estaría iniciando un romance con la ex de Fernando Gago: "Moritán y Dulko iniciando romance".

En paralelo, mientras se multiplicaban las versiones de crisis, Priscila fue consultada sobre su situación con Roberto y prefirió no profundizar demasiado. “Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón”, declaró Crivocapich en diálogo con Puro Show (El Trece).

Moritán y Crivocapich