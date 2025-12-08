La Provincia advierte sobre un posible default y Nación debe decidir si habilita el endeudamiento

Entre las voces críticas estuvo la senadora libertaria Florencia Arietto, que acusó públicamente a Ritondo y a Néstor Grindetti de haber intercambiado su voto por cargos en el Banco Provincia, al apuntar a Matías Ranzani y Adrián Urelli, hombres del PRO que formarán parte del nuevo directorio de la entidad.

El legislador del PRO respondió que “son cosas distintas” y que los lugares en el directorio “los elige el cuerpo y tiene que ser representativo de las distintas fuerzas políticas, como fue históricamente”. Para fundamentar, agregó que los nuevos nombres van en reemplazo de Bruno Scrensi, del sector de Diego Santilli, y Santiago Nardelli, del equipo de Patricia Bullrich.

Con todo, la Legislatura terminó validando en las primeras horas del jueves un endeudamiento de hasta 3.685 millones, que contempla la emisión de Letras del Tesoro y cuatro operaciones distintas: una para la administración central, otra para el Ejecutivo, una tercera para AUBASA y una cuarta para Buenos Aires Energía.

Kicillof, a través de su cuenta en X, apuntó contra la Casa Rosada. “La ley salió adelante contra la voluntad explícita del presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la provincia colapsara para sacar ventaja política”, escribió.

De todas maneras, el gobierno bonaerense necesita el aval nacional para concretar la operación, tal como ocurrió recientemente con Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que recibieron la autorización para acceder al mercado internacional. En el caso de Buenos Aires, el vínculo institucional es más tenso: Kicillof se mantiene como uno de los principales referentes opositores y fue uno de los gobernadores que no firmó el Pacto de Mayo.

La negativa de Santilli

Esa distancia quedó reflejada en la falta de reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, que hasta ahora no recibió ni al gobernador ni a sus funcionarios, pese a los pedidos formales. En noviembre pasado, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos ‘Carli’ Bianco, le solicitó una audiencia para reclamar fondos recortados y reactivar unas mil obras paralizadas. La respuesta del funcionario nacional fue breve e irónica: “Dale Carli, gracias. Tomo nota”.

Santilli luego sostuvo públicamente que no tenía previsto incluir al mandatario bonaerense en su ronda de encuentros con gobernadores porque no acompaña las iniciativas nacionales.

En declaraciones a la prensa desde sectores cercanos a Kicillof , advirtieron que la provincia de Buenos Aires podría "caer en default". El gobernado explicó el viernes de la semana pasada que la autorización solicitada a Nación apunta refinanciar deuda heredada de la gestión de María Eugenia Vidal, durante la administración de Cambiemos, y remarcó que “no se aprobó un endeudamiento". “Cubro los vencimientos de la provincia del endeudamiento de Vidal”, insistió para luego mandarle un mensaje al ministro de Economía, Luis Caputo: "Rapidito, Toto".