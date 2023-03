La Cámpora realizó un plenario nacional en Quilmes: "Nada sin Cristina"

"Como organización política trabajamos para construir una sociedad más justa más libre y soberana. De eso se trata. No se trata de vender espejitos de colores, no hay soluciones mágicas. Pero nos mueve la convicción de saber que ya lo hicimos y podemos volver a hacerlo. Creemos que es nuestro mandato histórico defender nuestra identidad orgullosamente para poder construir -no una mayoría que busque suprimir al que piensa diferente- sino una mayoría que permita sacar nuestro país adelante. Debemos trabajar para recuperar los márgenes de independencia lógicos que cualquier país necesita", agregaron.

"Muchos compañeros y compañeras que conforman la organización desde su surgimiento han asumido a lo largo de nuestra historia nuevas responsabilidades y compromisos. Además, y a pesar del hostigamiento, la estigmatización y la violencia mediática hacia nuestros compañeros y compañeras, se han sumado a militar miles de jóvenes en todos los rincones de la Patria. Somos una organización que deja su carácter generacional para asumir su carácter intergeneracional y para esta nueva etapa tendrá a cargo de la Secretaria General a la compañera Lucía Cámpora".

"Representamos a un conjunto amplio, diverso, que crece, milita y labura a lo largo y ancho del país. Es nuestra tarea poder ofrecer oportunidades, seguir formándonos y generar propuestas para que no nos gobiernen de afuera, ni nos impongan recetas viejas con nuevo maquillaje. La derecha nunca es nueva, solo usa maquillaje. Debemos militar incansablemente para que nuestros compatriotas realmente disfruten de su tierra, de su riqueza, de su pueblo, de sus ríos, mares y clima. ¡Argentina para los argentinos y para las argentinas!".