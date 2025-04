La Casa Rosada se desliga del desdoblamiento electoral de Kicillof y apunta a la interna del PJ

Fuentes de la Casa Rosada señalaron a A24.com que "no hay incompatibilidad en las elecciones concurrentes", para hacer el mismo día las elecciones legislativas nacionales con el sistema de boleta única con las provinciales bajo el sistema de boleta sábana papel tradicional y pusieron como ejemplo que ese sistema de convergencia ya se utilizó en elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

"No es verdad lo que está diciendo el gobernador, porque Boleta única no se aprobó en un año electoral y no genera complicaciones. La boleta única papel se aprobó por ley del Congreso nacional en octubre del año pasado, y la provincia tuvo tiempo para generar las modificaciones correspondientes para hacer las votaciones concurrentes", dijo una fuente con despacho en Balcarce 50.

"Es un problema por la interna del peronismo, Kicillof hace este desdoblamiento por la interna de su propio partido en la provincia", agregó la fuente del gobierno nacional.

De esta manera, desde la Casa Rosada se desentendieron de las críticas esgrimidas por el gobernador Kicillof a los cambios en el sistema electoral promovido por el gobierno de Milei con la instauración de la boleta única que dijo, generaría un "caos" y muchas "demoras" y "confusión" en los votantes bonaerenses si se hicieran el mismo día que las elecciones provinciales.

"Como gobernador a cargo de fijar las fecha de las elecciones firmé un decreto para que la elección provincial se realice el 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado y transparente centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras", anunció el gobernador en una conferencia de prensa que ofreció el 7 de abril en la Gobernación.

El gobernador acusó al presidente Javier Milei de impulsar de "manera inconsulta y con total irresponsabilidad un sistema nuevo de votación en la provincia de Buenos Aires, jamás utilizado: la boleta única de papel".

axel kicillof.jpg

En esa ley, explicó, se "obliga a que cada persona vote en dos urnas diferentes, con boletas diferentes y sistemas diferentes". "Uno de ellos absolutamente desconocido porque nunca se utilizó", alertó.

Kicillof argumentó su decisión de desdoblar las elecciones legislativas en la provincia en "un trabajo serio de estudios, consultas, simulaciones" a partir del cual determinó que "resulta inviable votar de esta manera".

Kicillof anunció además que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para suspender las PASO en ese distrito, pero su anuncio cosechó duras críticas de sectores alineados a la expresidenta Cristina Kirchner, como La Cámpora, que pretenden unificar y nacionalidad las próximas elecciones, en lo que algunos interpretaron la acción de Kicillof como la decisión de despegarse del kirchnerismo para liderar una nueva conducción del peronismo.

En tanto, desde la nación aseguran que tras las modificaciones a la ley electoral que suspendió por única vez las PASO a nivel nacional, avanzan "sin inconvenientes" en el proceso de convocatoria para las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre.