La tremenda revelación de Yanina Latorre sobre Facundo Moyano y Eva Bargiela tras la nota con Moria: "Tenía..."

"Él tenía como una doble vida. ¿Te acordás de que nos mandaban fotos de Mar del Plata de las salidas? Ella estuvo muy enamorada a los 23 años. Él fue, hizo y deshizo lo que quiso. Encontró una chica buena. Él nunca dejó la noche, nunca dejó las minas, nunca dejó el alcohol, todo lo que se metía. Y ella estaba en la casa papando moscas. Nunca la mantuvo, nunca le dio nada. Solamente le pagaba la prepaga. Y el único regalo que le hizo en toda la relación fue un auto, que ella lo contó también", contó.

Moyano y Bargiela comenzaron su relación cuando ella tenía 23 años y se casaron por civil en 2021. La separación se hizo pública en septiembre de 2023, cuando la modelo participaba de Bailando 2023. En aquel momento, Bargiela contó que atravesaban una crisis y que se había enterado de la decisión de Moyano de comunicar la ruptura a través de los medios.

La participación de la modelo en el programa también había generado diferencias dentro de la pareja. Bargiela explicó que se trataba de una oportunidad laboral que quería aprovechar y que la exposición que implicaba el certamen era uno de los puntos que había generado tensión entre ambos.

En su relato, Yanina también se refirió al nivel de vida que llevaba la pareja y a las decisiones laborales que, según sostuvo, había tomado Bargiela durante esos años: "Dicen que vivían a un nivel económico muy alto, porque él le decía que tenía empresas con los amigos que eran socios. Ella tenía su vida, dejó de trabajar porque a él no le gustaba que trabaje, pero no por celos, para no exponerlo a él políticamente. Y además también el entorno de ella, que son sus amigas que lo odian, cree que lo hacía para que no la vean tanto y él poder seguir picoteando con minas".

La periodista continuó con su versión sobre la situación económica de Bargiela y aseguró que la modelo habría utilizado sus propios ingresos para sostener aspectos vinculados con la relación. "Ella se gastó todos sus ahorros, toda la guita que ganó en su carrera, con sus programas, con todo lo que hizo, se lo gastó en el vínculo con él. Nunca le dio un peso", afirmó.

Otro de los episodios que recordó Yanina tuvo como protagonista a Moria Casán. La periodista habló de una cadenita de oro con la Virgen de Luján que, según su relato, habría sido uno de los regalos que Bargiela le había hecho a Moyano. "La cadenita de oro que le regaló a Moria Casán, de la Virgen de Luján, fue uno de los primeros que le hizo Eva en su vínculo. No lo podía creer cuando vio que él se lo dio a Moria y le dijo: 'Esto era de mi mamá'. Es un mentiroso, es un embustero", subrayó la comunicadora.

Mas adelante, Latorre recordó un viaje que Moyano habría realizado a Ibiza junto a sus amigos durante una etapa de crisis matrimonial. "Él se va a Ibiza de joda con los amigos. La deja acá sola sin un peso, ni tarjeta de crédito, nada. Ya estaban en crisis, estaba todo mal. Irte de joda un mes a Ibiza con tus amigos, andate con tu mujer de vacaciones. O sea, era todo un descontrol. Él le pedía a ella que no la exponga, pero él estaba en pedo en Ibiza, en los barcos con los amigos. Ella se queda sin un mango, le dice a su representante que quiere volver a trabajar, y las amigas te lo cuentan, ella con una humildad, la ofrecen en el Bailando, la agarran. A la cúpula de La flia le da un poco de miedo porque era la mujer con Facundo Moyano. Entonces le dicen: 'Si él te autoriza, nosotros no tenemos ningún problema'", detalló.

"Ella le escribe a él, que estaba en Ibiza, y le dice: 'Por favor, Facundo, necesito trabajar'. Un horror lo que le pasaba. Y él le dice: 'Te vas a exponer demasiado, pero vos si querés, yo lo llamo a Marcelo y le digo que conmigo está todo bien'", aseguró Yanina.

Cuál es la drástica decisión de Facundo Moyano que descolocó a todos

En PrimiciasYa (América TV) revelaron que Facundo Moyano decidió cerrar su cuenta de Instagram después de la fuerte repercusión que provocó la entrevista que concedió en La Mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán por El Trece. El dirigente había participado el viernes como invitado y su paso por el ciclo no tardó en convertirse en tema de conversación en las redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron su comportamiento durante la emisión.

La situación comenzó incluso antes de que Moyano se sentara frente a las cámaras. Molesta por la demora de su invitado, la conductora expresó al aire: "10.31 mi amor, aunque sea que llegue para y 40. Facundo querido... ¡Todo mal!", lanzó picante antes de que ingresara al estudio, a punto de dejarlo plantado. Una vez iniciada la entrevista, el dirigente se refirió al episodio policial que vivió junto a su pareja, Candela Arizaga, y brindó detalles que llamaron la atención de la audiencia. Apenas finalizó el programa, las redes se inundaron de comentarios, análisis y memes sobre la nota.

A raíz del revuelo generado, este lunes Moria tuvo que responder una de las consultas más directas que surgieron en su panel. Fue Amalia Guiñazú quien puso sobre la mesa las especulaciones que circulaban en internet: "¿Puedo hacer la pregunta políticamente incorrecta? Lo que se dijo en las redes es que estaba más duro que rulo de estatua. ¿Vos cómo lo viste?", planteó la panelista. La conductora eligió la prudencia al contestar y explicó: "Yo lo vi errático, no sé cuál es su personalidad. No lo sé", al tiempo que remarcó que, según su percepción, Moyano se encontraba "muy nervioso" durante la charla y no atravesando ninguna situación vinculada al consumo de sustancias.

Mientras continuaban las repercusiones mediáticas y se multiplicaban las críticas y burlas en plataformas digitales, el exdiputado optó por desactivar su perfil de Instagram. La medida fue interpretada por muchos usuarios como una manera de alejarse momentáneamente de la exposición y del intenso nivel de comentarios que recibió tras su aparición televisiva. Por ahora, no está claro si volverá a habilitar la cuenta en el corto plazo o si sostendrá la decisión hasta que disminuya la atención pública generada por el episodio.