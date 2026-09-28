En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Argentina
Reino Unido
Sanciones

Argentina intimó al Reino Unido y le dio un plazo de dos semanas para frenar la explotación petrolera en Malvinas

La Oficina del Presidente informó que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a avanzar con un procedimiento de arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno iniciará un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en Malvinas. (Foto: archivo)

El Gobierno iniciará un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en Malvinas. (Foto: archivo)

Argentina iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de recursos hidrocarburíferos en las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, según informó este lunes la Oficina del Presidente.

Leé también Tras el discurso de Milei en la ONU, el Reino Unido cuestionó el reclamo argentino por las Malvinas
Un comunicado sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas no impiden el desarrollo económico de las islas ni afectan el derecho de sus habitantes a definir su condición política. (Foto: archivo)

A través de un comunicado oficial, el Gobierno informó que el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El Gobierno tambi&eacute;n anunci&oacute; posibles medidas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y acciones contra una empresa brit&aacute;nica. (Foto: archivo)

El Gobierno también anunció posibles medidas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y acciones contra una empresa británica. (Foto: archivo)

El objetivo de la medida es "impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado 'Sea Lion', así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina".

El reclamo argentino ante organismos internacionales

En el comunicado, el Gobierno citó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que "instó expresamente a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General".

En ese marco, sostuvo que "la explotación unilateral de los recursos naturales de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina".

La palabra de Javier Milei

"Defendiendo con hechos", aseguró Javier Milei en su cuenta de la red social X.

En el posteo, el mandatario afirmó haber instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos "iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte".

Y concluyó: "Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar".

Intimación al Reino Unido y posible intervención judicial

La administración nacional informó además que intimó formalmente al Reino Unido para que suspenda las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

"La República Argentina ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos", señaló.

Y advirtió que, si el requerimiento no es atendido, avanzará ante organismos internacionales: "La República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental".

Denuncias contra una empresa británica

El comunicado también informó sobre el inicio de acciones administrativas, judiciales y diplomáticas vinculadas a operaciones realizadas por una compañía del Reino Unido.

Según detalló el comunicado, se detectaron operaciones efectuadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea entre las islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica que, de acuerdo con la versión oficial, no contaba con autorización de las autoridades argentinas.

Ante esa situación, el Gobierno ordenó "dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes".

En pocas palabras

  • Argentina iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de recursos hidrocarburíferos en las islas Malvinas.
  • El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería a activar el mecanismo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
  • Se intimó formalmente al Reino Unido para que suspenda las actividades de explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina en un plazo de dos semanas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Reino Unido Islas Malvinas Petróleo Sanciones empresas Javier Milei Noticias A24
Notas relacionadas
El Reino Unido aseguró que está preparado para defender militarmente a las Malvinas ante un eventual ataque
Malvinas: el ministro de Defensa de Chile respaldó el reclamo argentino, pero marcó diferencias sobre la situación comercial
JP Morgan redujo significativamente las perspectivas económicas de la Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar