Argentina intimó al Reino Unido y le dio un plazo de dos semanas para frenar la explotación petrolera en Malvinas

En ese marco, sostuvo que "la explotación unilateral de los recursos naturales de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina".

La palabra de Javier Milei

"Defendiendo con hechos", aseguró Javier Milei en su cuenta de la red social X.

En el posteo, el mandatario afirmó haber instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos "iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte".

Y concluyó: "Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar".

Intimación al Reino Unido y posible intervención judicial

La administración nacional informó además que intimó formalmente al Reino Unido para que suspenda las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

"La República Argentina ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos", señaló.

Y advirtió que, si el requerimiento no es atendido, avanzará ante organismos internacionales: "La República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental".

Denuncias contra una empresa británica

El comunicado también informó sobre el inicio de acciones administrativas, judiciales y diplomáticas vinculadas a operaciones realizadas por una compañía del Reino Unido.

Según detalló el comunicado, se detectaron operaciones efectuadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea entre las islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica que, de acuerdo con la versión oficial, no contaba con autorización de las autoridades argentinas.

Ante esa situación, el Gobierno ordenó "dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes".