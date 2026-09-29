La Corte anuló la absolución de César Milani en la causa por la desaparición del soldado Ledo

Ledo desapareció el 17 de junio de 1976, cuando tenía 20 años. De acuerdo con la investigación, esa madrugada salió del campamento para realizar una recorrida junto con el entonces capitán Esteban Sanguinetti. El soldado fue privado de su libertad y permaneció detenido clandestinamente antes de ser asesinado.

Cinco días después de su desaparición, el 22 de junio, Milani, que por entonces era subteniente, confeccionó un sumario militar en el que se atribuyó a Ledo una supuesta deserción.

Ese documento quedó en el centro de la investigación. La acusación sostuvo que el sumario habría sido utilizado para encubrir la detención ilegal de Ledo y que fue realizado por Milani a instancias de Sanguinetti, quien posteriormente fue condenado en la causa.

Por qué la Corte anuló la absolución de Milani

Milani había sido absuelto por el Tribunal Oral Federal de Tucumán y esa decisión fue posteriormente confirmada por instancias superiores. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal cuestionó el fallo y el caso finalmente llegó a la Corte Suprema.

En su decisión, el máximo tribunal se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, que había objetado la manera en que Casación analizó las pruebas vinculadas con el sumario por la presunta deserción de Ledo.

Uno de los puntos centrales de la controversia fue la firma que aparece en el documento. Según el planteo de la acusación, no se había valorado adecuadamente que el propio Milani había reconocido públicamente que la firma era suya.

La Procuración también puso el foco en las circunstancias que rodearon la desaparición del conscripto. Entre otros elementos, señaló que, pese a que oficialmente se sostuvo que Ledo había desertado, sus pertenencias personales quedaron en el campamento, incluidos sus anteojos.

Por su parte, el conjuez Rabbi Baldi Cabanillas sostuvo en su voto concurrente que la decisión de Casación había sido arbitraria al rechazarse un peritaje caligráfico solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Rosenkrantz adoptó una posición diferente. En disidencia, consideró que correspondía desestimar el recurso extraordinario porque, a su criterio, no se habían refutado suficientemente los argumentos de la sentencia apelada.

Qué había dicho Milani durante el juicio

Durante el juicio realizado en Tucumán, Milani rechazó las acusaciones y negó haber tenido contacto con Ledo. El exjefe del Ejército sostuvo que nunca había visto al conscripto y negó haber participado de un encubrimiento.

También planteó que la investigación sobre el destino de Ledo debía concentrarse en las áreas de inteligencia que operaban en Tucumán durante 1976.

En aquel proceso, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió a Milani, mientras que Sanguinetti fue condenado como partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por alevosía en perjuicio del soldado.

Ahora, la intervención de la Corte modifica nuevamente el escenario judicial: la absolución de Milani quedó sin efecto y la Cámara Federal de Casación Penal deberá realizar una nueva revisión del caso.