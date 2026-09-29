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Mica Lapegüe reveló el momento conmovedor que vivió con su hija recién nacida

A pocas semanas del nacimiento de su primera hija junto a Tomás Bartolomé, Mica Lapegüe compartió un video con la beba dormida en brazos y contó cómo logra tranquilizarla.

29 sept 2026, 16:46
Mica Lapegüe reveló el momento conmovedor que vivió con su hija recién nacida

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Mica Lapegüe reveló el momento conmovedor que vivió con su hija recién nacida

Mica Lapegüe reveló el momento conmovedor que vivió con su hija recién nacida

Mica Lapegüe atraviesa una etapa muy especial desde que nació Delfina, su primera hija con Tomás Bartolomé. En medio de esta nueva experiencia, la joven suele compartir con sus seguidores algunos de los momentos más íntimos de la maternidad.

Esta vez, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que se la ve con la beba en brazos, completamente dormida. La escena estuvo acompañada por una reflexión sobre la particular forma que encontró para ayudarla a relajarse.

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Con mucha emoción, Mica describió lo que siente cuando logra tranquilizar a Delfina: "Yo, de verdad, no encuentro sensación más linda en el mundo que ella se calme con mi respiración".

Luego explicó cómo es el momento que comparten: "Yo me pongo acá para que ella escuche y empiezo a respirar profundo". Según contó, su respiración funciona como una forma de acompañar a la pequeña mientras está en sus brazos.

La experiencia también le permitió encontrar un instante de calma en medio de los desafíos propios de esta nueva etapa: "Encontramos un momento de paz que es hermoso, no lo puedo explicar".

Lejos de mostrarse como una experta, la actriz aclaró que no siempre consigue el mismo resultado y que cada situación puede ser distinta. "Obviamente que a veces no funciona, no me quiero hacer la gurú de la maternidad, pero cuando funciona es hermoso", reconoció.

Con publicaciones como esta, Mica Lapegüe sigue mostrando pequeños momentos de su día a día junto a Delfina y la intimidad de los primeros meses de esta nueva etapa familiar.

Sergio Lapegüe, emocionado hasta las lágrimas tras el nacimiento de Delfina

A través de sus redes sociales, el periodista Sergio Lapegüe expresó sin filtro lo que sentía tras el nacimiento de su primera nieta.

"Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente... Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida. Lloramos de felicidad", había escrito junto a un video en el que se lo veía celebrando junto a su esposa, Bochi Todaro.

Delfina Bartolomé Lapegüe nació el pasado 19 de septiembre a las 8:28 de la mañana, luego de nueve meses de espera que sus abuelos acompañaron con mucha felicidad.

La niña había sido especialmente aguardada por la familia, que había ido compartiendo distintos hitos del embarazo en redes, desde el anuncio de la llegada del bebé hasta la revelación de su sexo en un festejo con familiares y amigos.

     

 

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