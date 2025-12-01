Se supo la millonaria cifra que habría pedido Wanda Nara para dar una entrevista en Chile

La periodista chilena explicó cómo surgió la propuesta: "Hace como tres meses, fue justo en la época en que la China Suárez se llevó a los hijos de Benjamín Vicuña a Turquía. A mí me escribe una persona y me dice: 'Oye, ¿a ti no te no te interesaría entrevistar a Wanda Nara?'. Y me comparte dos contactos, el de Nicolás, el abogado, y el de Lu, la manager de Wanda. Lu me dice: 'Sí, este es el monto que Wanda cobra por entrevista', es un monto altísimo".

Gutiérrez remarcó que la cifra le sorprendió: "O sea, acá, en Chile, en televisión, no se paga eso por ninguna entrevista, nunca se ha pagado".

El informe agregó: "Según Gutiérrez, la cifra original que pidió la manager de Wanda fue de 25 mil dólares y afirmó que en Chile a una persona que está muy candente se le paga como mucho 5 mil dólares".

Cómo fue la estafa de Nicolás Payarola a Wanda Nara

Tras la detención de Nicolás Payarola por estafa, en Sálvese quien pueda (América TV) Yanina Latorre dio a conocer detalles sobre cómo este episodio impactó de lleno en la vida de Wanda Nara.

"Wanda se empezó a dar cuenta de un robo hormiga. Con el tema de la extensión del divorcio, la convención de muchas cosas, toda esta guerra con (Mauro) Icardi pareciera ser que fue medio pergeneada con él para que no se vaya y la iba metiendo en todo este quilombo para no arreglar, porque lo que quería él era darle un amigo, una familia, invitarla a asados", comenzó contando Yanina.

La panelista explicó que la empresaria había depositado su confianza en el abogado y lo consideraba parte de su círculo cercano: "Y Wanda en un momento creyó que era una amigo, de hecho le creyó. Estos tipos son muy psicopáticos, hábiles. Wanda con tanto trabajo, MasterChef, porque ella es de mirar y estar encima de sus cosas, ha ayudado mucho la economía a su exmarido, Icardi. Ahora con MasterChef, tanto laburo en redes, tanta marca, el Only Fans y la mar en coche, Payarola empezó a ayudarla y a meterse".

Con el correr de los meses, Nara empezó a notar movimientos extraños en sus cuentas: "Ella empezó a notar que había cosas que no le entraban y empezó a llamar a las marcas. Hasta ahora encontró un par de marcas: 200 mil dólares. Y las marcas le dijeron: 'Le pagamos a Payarola'".

Ese hallazgo derivó en un cruce cara a cara: "Wanda fue a buscar a Payarola, le dio una oportunidad, él le dijo que sí, que cobró, que se olvidó de decirle, que no sé qué, fue con su nuevo novio Migueles, por eso Payarola está tan odiado con Migueles y los abogados nuevos, él le pidió que no lo denuncie, que se comprometía a empezar a pagar".

Pero el intento de acuerdo no funcionó: "De la deuda, no sé cuánto exacto, le pagó dos cuotas. Ella quedó en un arreglo de no denunciarlo y que él le iba a ir pagando en cuotas. Y ahora preso no creo que siga cobrando, porque ella no tiene documentada esa deuda como muchos otros las tienen".