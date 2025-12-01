Maxi López confirmó la pelea entre Wanda Nara y La Joaqui en MasterChef Celebrity: "Yo medié"

Yanina insistió: "O sea, que están peleadas". López fue categórico: "No, no creo que estén peleadas".

Semanas atrás, Majo Martino ya había dado detalles de lo ocurrido y advirtió que el episodio no se vería en televisión porque fue editado. "Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes, en Telefe,porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: 'La verdad, gracias por haber estado en este certamen'", había dicho.

Según Majo, la situación se volvió incómoda porque Wanda comenzó a hablar de sí misma en lugar de destacar a Valentina. "Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: 'Mi amiga es buena pero no boluda'", había revelado.

La reacción de Wanda fue inmediata. De acuerdo con Martino, la conductora quedó paralizada y la producción tuvo que intervenir. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", había agregado.

De esta manera, quedó confirmado que el cruce entre Wanda Nara y La Joaqui existió y que fue uno de los momentos más tensos dentro del reality gastronómico.

Qué hizo Wanda Nara contra La Joaqui tras el cruce en MasterChef Celebrity

Desde hace varias semanas circula la versión de una supuesta tensión entre Wanda Nara y La Joaqui durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). El rumor se instaló con fuerza en los medios y en las redes, generando especulaciones sobre la relación entre la conductora y la cantante.

Consultada sobre el tema en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), La Joaqui eligió bajarle el tono a la polémica y aseguró que no existe ningún enfrentamiento con Wanda.

"Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce. Sí fue retriste que se fuera Valu porque no queríamos que se fuera, pero nos llevamos rebien entre todos. No hay tal crisis", indicó La Joaqui, dejando en claro que la convivencia dentro del reality es buena.

Sin embargo, después de que trascendiera que ambas habían tenido un cruce, Wanda Nara decidió no participar de la reunión que organizó La Joaqui en su casa con los demás concursantes de MasterChef Celebrity. Esa ausencia volvió a encender las dudas sobre cómo es realmente el vínculo entre ellas.

En medio de este escenario, Ángel de Brito sumó más información desde sus historias de Instagram y reveló una medida que habría tomado Wanda para evitar compartir otro espacio con la cantante fuera del programa.

"Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de personajes del año de Gente", indicó el conductor de LAM (América TV), reavivando la interna entre la animadora y la participante del ciclo gastronómico.

La tradicional gala de la revista se realizará el martes 2 de diciembre en el Faena Art Center y, además de la foto de tapa, celebrará los 60 años de trayectoria de la publicación con la presencia de numerosas figuras del espectáculo.

Pero según lo que comentó De Brito, La Joaqui finalmente no estaría invitada por pedido expreso de Wanda, lo que abrió un nuevo capítulo en la disputa y dejó en evidencia que la relación entre ambas sigue siendo motivo de controversia.