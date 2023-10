La estrategia de Sergio Massa para calmar la economía (y el dólar) a dos semanas de las elecciones

A esas medidas se suman la postergación hasta fines de octubre del denominado dólar soja y del dólar Vaca Muerta, ante las expectativas políticas por las elecciones, que dispararon esta semana al Contado con liquidación (CCL) que usan las empresas a un nuevo récord rozando los $900 y al paralelo o Blue saltando a los $855.

En ese clima, Economía, a través de la Aduana, ordenó allanamientos a 18 entidades bancarias y operativos en 25 empresas y 8 estudios contables, en el Microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca para investigar importaciones falsas por unos 400 millones de dólares, con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS) truchas, en las que estarían involucradas unas 176 empresas argentinas.

"La plata que se fugó de Argentina terminó en cuentas de sociedades del exterior vinculadas a argentinos. Estas son maniobras que claramente son ilegales y que consiste en obtener dólares, sacarlos del sistema financiero de manera ilegal para luego revenderlos en el mercado Blue o al de Contado con Liquidación", subrayó el titular de Aduanas, Guillermo Michel, en declaraciones a la prensa durante los allanamientos.

Economía posterga pagos al FMI hasta después de las elecciones

massa fmi.png

"Las autoridades han ejercido su derecho como miembro de agrupar tres recompras (pagos de capital) que vencen en octubre y pagarlas antes de fin de mes (es decir, el 31 de octubre)". De esta manera, fuentes del FMI confirmaron ante A24.com la decisión de Massa de postergar hasta después de las elecciones, el pago de los vencimientos del Fondo para después de las elecciones.

El calendario preveía tres vencimientos: este viernes 6 de octubre vencían US$ 1.280 millones, el 12 de octubre otros US$ 640 millones y un tercer vencimiento estaba previsto por US$ 673 millones el último día hábil del mes, lo que suma unos US$2600 millones que van a ser pagados a fin de mes, una vez definidas las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

fmi.jpg

Cabe recordar que en agosto, días antes de las PASO, Massa acordó un nuevo acuerdo con el FMI, por el cual redefinieron las metas de reservas y consiguió nuevos desembolsos hasta noviembre, por US$ 7500 millones para refinanciar los pagos al organismo para este año, además de la autorización al BCRA para intervenir en el mercado de cambios ente cualquier shock o corridas, en medio de la transición electoral.

El denominado 'staff report' plantea un escenario base de las expectativas macroeconómicas y de las metas del programa con el Fondo:

Para 2023 prevé una caída del PBI de 2,5% "debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía y políticas macroeconómicas más estrictas durante el resto del año" y prevé entre las metas, que la Argentina deberá acumular US$ 8.000 millones en reservas hasta fin de año.

"debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía y políticas macroeconómicas más estrictas durante el resto del año" y prevé entre las metas, que la Argentina deberá acumular En cuanto a la inflación, "se espera que alcance el 120% interanual para fines de 2023, aunque esto dependerá de la evolución del traspaso del tipo de cambio a los precios e implementación de políticas".

aunque esto dependerá de la evolución del traspaso del tipo de cambio a los precios e implementación de políticas". Asimismo, "se prevé que el nuevo paquete de políticas aumentará las reservas internacionales netas en aproximadamente US$ 8.000 millones entre agosto y diciembre", sostuvo el FMI.

Quien gane las elecciones presidenciales el 22 de octubre o en un eventual balotaje el 19 de noviembre, seguramente deberá renegociar la deuda y el actual acuerdo provisorio con el FMI.

No obstante, el FMI sigue de cerca las propuestas económicas de los candidatos de la oposición. Ya mantuvo reuniones con Javier Milei y con los equipos de Patricia Bullrich, para analizar eventuales escenarios.