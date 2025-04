La fuerte caída en el consumo masivo reaviva la discusión por los aumentos de precios

Lo dijo el filósofo Javier Milei. "Se van a meter los productos en el O...". No ponemos la frase completa. No es por pacatería, sino porque MSN y otros buscadores nos lo prohíben y nos bajarían la nota. Cosa del periodismo web. Podríamos evaluar sinónimos proctológicos, pero mejor no correr riesgos. Hay una base real en la afirmación y que enciende la polémica en la previa del fin de semana extra large: el consumo masivo sigue desplomado, y con esos indicadores no hay remarcación posible que aguante.